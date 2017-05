Cuatro modos en que puedes estar molestando a tus compañeros de trabajo

22 may 2017 silvia torres

Aunque no te des cuenta, tu negatividad, interrupciones a compañeros o simplemente insistencia en mandar por email asuntos que puedes resolver cara a cara son aspectos en tu día a día que hacen que el ambiente en tu trabajo no sea del todo bueno. Echa un vistazo a los siguientes puntos para que, en la medida de lo posible, no los lleves más a cabo.