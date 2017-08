Objetivo: ser feliz

5 ago 2017 p. martínez

Tratar de ser feliz es uno de los objetivos más importantes de nuestra vida. Sin embargo, es imposible cuando se plantea como una obligación. Y más difícil todavía alcanzarla y cuando priman la prisa, la rapidez y el estrés. Todos los "gurús" de la felicidad, como el psicólogo y superventas español Rafael Santandreu (autor de Ser feliz en Alaska, de Grijalbo) o el experto en psicología positiva de Harvard Tal Ben-Shahar (autor de Being happy), hacen hincapié en que lo importante es dejar a un lado el perfeccionismo para alcanzar el bienestar. En que quererlo todo es lo contrario a la alegría.

Proliferan las clases de meditación, de yoga, de masajes... Pero al salir de ellas nos encontramos con las exigencias contradictorias de una sociedad sometida a la rentabilidad, que genera sufrimiento y ansiedad. ¿Quién no ha hecho en su rato libre listas de tareas pendientes o se ha puesto a ordenar la despensa o los armarios, en lugar de retomar la novela pendiente, prepararse un baño o quedar para tomar el aperitivo con la amiga a la que echas de menos? Las mujeres somos las reinas del "tengo que". ¿Por qué no aprendemos a cuidarnos? Escúchate a ti misma y disfruta de las cosas sencillas. ¿Por qué no empiezas hoy?