¿Qué animal eres según tu reloj biológico?

A unos les cuesta mucho madrugar mientras otros saltan de la cama antes de que suene la alarma del teléfono. A unos se les cierran los ojos a las 22.00, mientras otros no se meten en la cama antes de la una de la madrugada.

El doctor Michael Breus ha llegado a la conclusión de que todo se explica porque cada persona requiere un ajuste diferente y tiene un tipo de reloj biológico. Lo dice en su libro 'The power of When': The best time to do everything read (El poder del cuando: El momento óptimo para hacerlo todo). Según el experto en sueño, existen cuatro cronotipos diferentes identificados, a los que ha bautizado con nombres de animales. A saber, delfín, león, oso y lobo. Se trata de saber qué animal somos y tratar de adaptar nuestros horarios a los mandatos de la biología.

La delfina

Duermen con medio cerebro en alerta porque necesitan no perder de vista a sus posibles depredadores. Si tu sueño es liviano, te despiertas ante el menor ruido, normalmente no tienes ganas de dormir y sufres de insomnio eres uno de ellos. Las personas que responden a este cronotipo son inteligentes, extrovertidos y tienen una intensa vida social y muchos amigos. Físicamente, son delgados, y su metabolismo basal es rápido.

Los horariós del delfín: 6.30h . Ya están despiertos

7.30 – 9.00h . Desayuno

9.30 – 12.00h . Un café porque ya estarás con la cabeza embotada

13.00 -14.00h . No tendrás hambre pero es tu hora ideal para comer. Breus aconseja tomar una sopa o una ensalada, algo ligero que te mantenga despierto.

15.00 -16.00h . En un mundo ideal deberías echarte la siesta, si no puedes sal a dar un paseo

17.00-18.00h . Estarás fresco para empezar una nueva tarea o un trabajo que requiera esfuerzo intelectual.

Antes de las 19.00h . No comas aunque tengas hambre, estarás en modo hiperactivo y comerás por impulso y ansiedad, mucho más de la cuenta con toda probabilidad.

19.30-20.00h . Es tu momento del día con más energía. Aprovéchalos, ve al gimnasio o sal a correr.

20-20.30h . En teoría es el momento perfecto para tener sexo aunque reconozco que el timing es un poco inadecuado. Teniendo en cuenta que el experto en cuestión es anglosajón debemos explicar que da por hecho que a las 20.30 ya has terminado de cenar y lo que recomienda es que aproveches este momento de relax para tu relación de pareja y que utilices el sexo como un relajante que te prepare para dormir. Extrapolando esta situación a los horarios españoles, diríamos que después de comer, entre las 21.30 y las 22.00 es un buen momento para tener sexo.

22.00-23.30h . Se te cierran los ojos, tienes que hacer verdaderos esfuerzos para no irte a la cama.

. Se te cierran los ojos, tienes que hacer verdaderos esfuerzos para no irte a la cama. 23.30h. Es tu hora ideal para conciliar el sueño, no intentes meterte en la cama antes porque te vas a desvelar. Si en 20 minutos no te has dormido levántate de la cama y ponte hacer algo y vuelve a intentarlo pasados 15 minutos. Los delfines apenas necesitan seis horas de sueño.

La leona

Te levantas prontísimo antes del amanecer, muy alerta y lista para la acción. Si te levantas con mucha energía y ganas de comerte el mundo este es tu cronotipo. Suelen ser líderes innatos, con una mente analítica y muy metódicos. Comen bien y rara vez tienen sobrepeso.

Los horarios del león: 5.30 - 6.00h . Abres los ojos con una energía desbordante y sin haber tomado café. Lo ideal es que desayunes cuando te levantes y bebas dos vasos de agua.

6.00 -7.30h . Es la hora del sexo. Los leones madrugan pero no necesariamente saltan de la cama inmediatamente.

7.30h . Es la hora ideal de desayunar pero antes de las 10.00 necesitarás un tentempié porque no paras y necesitas reponer fuerzas.

10.00 -12.00h . Tu mente está muy despierta, es el momento más productivo del día, aprovéchalo.

13.00h . Deberías comer a esta hora, pero bueno si vives en España seguro que no lo harás antes de las 14.00. Debes evitar los carbohidratos pesados, ya que te producirán sueño.

17.00h . Ya llevas diez horas en pie y a toda máquina y el cerebro empieza a enviar los primeros signos de agotamiento. Deja que tu mente divague y date un descanso

17.00 - 18.00h . Es la hora ideal para ir al gimnasio. Ahí lo dejo.

19.30h . En un mundo ideal, que no es España, es tu hora de cenar, dice nuestro experto. Lo que significa es que eres de cenar temprano como los guiris, pero aquí seguramente te pondrás a ello a las 21.00 como pronto. Si tomas alcohol después de esta hora tendrás problemas para dormir, tu organismo no podrá metabolizarlo.

20.00 - 22.00h . Ya estás muerta de cansancio, no das más de ti. Solo piensas en la cama, sin embargo debes aguantar y no dormirte hasta que pasen un par de horas.

. Ya estás muerta de cansancio, no das más de ti. Solo piensas en la cama, sin embargo debes aguantar y no dormirte hasta que pasen un par de horas. 22.30 -1.30h. Ahora sí puedes caer en la cama como una piedra para descansar hasta el día siguiente sin sobresaltos.

La osa

Se mueven con el ciclo solar, con muy activos durante el día y se van apagando a medida que el sol se pone. Eres del cronotipo oso si necesitas dormir ocho horas y siempre te despiertas con sueño. Los osos tienen hambre todo el tiempo y pican mucho suelen tener siempre algunos kilos de más. Son sociables y abiertos. Casi la mitad de los seres humanos perteneces a este cronotipo. Si no, abre la ventana, y exponte a la luz natural cuanto antes.

Las horas del oso: 7.30-9.00h . Hora de desayunar. Puedes comer mucho, mejor proteínas que carbohidratos y tómate un buen café

9.00-10.00h . Lo mejor es que vayas andando al trabajo y te expongas a la luz solar, es tu activador natural. Llegarás al trabajo más despierto.

10.00-12.00h . Es tu mejor momento intelectual del día, aprovecha ese intervalo para hacer trabajos que requieran concentración o representen algo de dificultad. También es buena idea tomarte un segundo café.

12.30-13.00h . Te mueres de hambre, pero te apetece grasa, carbohidrato, algo denso, con muchas calorías … según el experto no es buena idea dar rienda suelta a tu deseo y deberías ¡atención! hacer 30 minutos de ejercicio físico para acelerar el metabolismo. Además, recuerda a los osos glotones que el almuerzo debe tener la mitad de calorías que el desayuno, y el doble que las de la cena.

14.00h . Matas por un trozo de chocolate pero debes pensar en otra cosa y aguantar un poco.

15.00 -16.00h . Ahora sí puedes permitirte picar algo, queso, galletas o frutas, no más de 250 calorías.

19.00h . Tienes hambre otra vez, por ti te lo comerías todo, pero la ciencia manda a hacer deporte, y si es en grupo, mejor.

20.30h . Si has llegado hasta aquí sin picar te mereces una buena cena, esta sería tu hora ideal y luego no volver a probar nada hasta el día siguiente.

22.00h . Hora de relajarse, leer o hablar con la familia o incluso de darse un baño caliente si te apetece.

. Hora de relajarse, leer o hablar con la familia o incluso de darse un baño caliente si te apetece. 23.00h. Apaga la tele, el ordenador, mira por última vez el móvil y vete a la cama. Si puedes repite la dosis de sexo, pero no vuelvas a comer. Te dormirás enseguida.

La loba

Son seres noctámbulos. Te cuesta despertarte antes de las 9.00 y aunque tomes dos cafés sigues atontado toda la mañana. Tu pico de vitalidad se manifiesta a medianoche. Eres temeraria, y tiene éxito con los chicos. Te gusta beber y comer alimentos ricos en grasa y azúcar, no es raro que tengas algo de sobrepeso. Son creativos y tienen un humor variable.