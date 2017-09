Manual de la perfecta reconciliación

30 sep 2017 ana santos

Si existiera un manual para la perfecta reconciliación no estaríamos hablando de esto, pero los expertos enumeran algunos pasos que se deberían tener en cuenta:

Ser conscientes:

Hay que ser consciente de cuándo un vínculo se está deteriorando y tratar de repararlo antes de que explote y el conflicto sea mucho más dificil de resolver.

¿Quiero reconciliarme?

Pensar si realmente deseamos reconciliarnos o no. Y, en caso de hacerlo, qué tipo de relación queremos mantener a partir de entonces. No hay que forzar las cosas para que se reactive en el punto exacto donde se quebró. Una cosa es perdonarse y otra muy distinta que la vida continúe como si nada hubiera pasado. "Digámoslo claro: hay madres y padres manupilarse, egoistas o que les hubiera gustado no tener hijos y, el hecho de que sean tus padres no te obliga a bajar siempre la cabeza. Tal vez decidas estar en paz con ellos, pero los veas una vez al mes o impongas normas para no caer en la misma trampa", señala la psicóloga Patricia Ramírez.

Asume tu parte de responsabilidad

Analizar el conflicto con imparcialidad y empatía, y asumir la parte de responsabilidad que nos toca, sin eludir la culpa ni sacar la lista de reproches.

Proporciona el espacio y tiempo necesarios

Dar el espacio y el tiempo necesarios para que ambos estén a punto para limar asperezas. "El acercamiento tiene que darse por las dos partes: uno quiere pedir perdón y el otro tiene que estar preparado para concederlo. Y para eso hay que esperar el momento oportuno porque, si no, casi nunca sale bien. Vivimos en una sociedad en la que no existe la paciencia, queremos que todo pase rápido y tener el perdón ya, incluso lo solicitamos por Whatsapp, pero es fundamental respetar los tiempos. Aunque tampoco pasarse, para que la situación no se enquiste", explica la coach y mediadora Eva Perea.

Respetar la decisión de la otra persona

Estar preparados para que no se producta una vuelta atrás. "asumir que haya personas que no deseen volver a tener contacto con nosotros. Puede ser doloroso, pero no se puede obligar a nadie a aceptarnos. Pero siempre hay que estar abiertos a que en cualquier momento las cosas puedan cambiar", finaliza Perea.