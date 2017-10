Las ventajas de salir con un padre soltero

25 oct 2017

El hombre de tus sueños se ha hecho realidad, aunque no tal como te lo imaginabas: digamos que es un poco menos alto y un poco menos guapo y un poco menos rico y, además... ¡tiene hijos! Uno o muchos, da igual, el hecho es que es padre y eso viene en conjunto con una ex pareja con la que tendrá contacto de por vida… y tú también.

¿Qué hacer en ese caso? ¿Olvidarte de tus sueños, darle puerta a tu galán y esperar por un príncipe -azul o no- a estrenar? Los psicólogos especialistas en pareja de TherapyChat te envían un mensaje tranquilizador: tener una relación de pareja con un padre soltero no sólo es posible, sino que, además, tiene un montón de ventajas que te revelan a continuación.

Su ex, tu aliada

Sí, lo sabemos, tu primera impresión al saber que tu nueva pareja es padre es que será complicado tener que lidiar con su ex pareja de por vida, por temas relacionados con el cuidado de sus hijos. Pues bien, ¡baja la guardia! La clave es comprender que el rol de su ex pareja como madre de sus hijos no tiene por qué estar reñido con el tuyo como nueva compañera sentimental. En la medida en la que aceptes su papel y aceptes el tuyo, la relación se desarrollará en mejores términos que si te resistes a lo inevitable.

Comprender que la relación entre tu pareja y la madre de sus hijos ya ha tenido su tiempo y su espacio y, a día de hoy, está terminada, te ayudará a mantener la tranquilidad y a ver en su ex algo que, para tu sorpresa, puede ser: tu aliada.

Ten en cuenta que esta persona ya ha estado en tu lugar y conoce rasgos de tu ex que tú posiblemente ignoras. Llevarte lo mejor posible con ella repercutirá positivamente en tu relación de pareja.

Si tu deseo es ser madre...

¿Sabes cuántas mujeres viven momentos de tensión extrema al compartir con sus parejas la noticia de un embarazo? Buscado o no, un embarazo genera un tremendo miedo a lo desconocido en los padres primerizos.

Si tu deseo es ser madre, tu pareja comparte ese deseo contigo y el embarazo ocurre intencionadamente, contar con el apoyo de tu experimentado compañero será un alivio: sus niveles de estrés serán menores que los de un padre primerizo y saber que él ya ha pasado por algo similar te ayudará a sentirte más segura.

Además, tienes una ventaja que tus amigas con padres primerizos no tienen: ¡los spoilers! Habiendo visto cómo tu pareja ejerce de padre, será más fácil para ti saber si realmente quieres o no quieres tener hijos con esa persona.

Si tu deseo no es ser madre...

Tu pareja es padre y lo ejerce desde hace ya algún tiempo. A tu favor está, si no quieres ser madre, que tu compañero ya haya "cubierto expediente" y será más sencillo que comprenda y acepte tu decisión.

Además, si consigues establecer una buena relación con sus hijos, tendrás la posibilidad de dar amor y ver crecer a personas dentro de tu círculo más cercano, sin tener que ceder en uno de tus valores fundamentales, como lo es el hecho de no experimentar la maternidad.

En este punto es importante que conozcas, respetes y hagas respetar tus límites: tú eres la compañera sentimental de alguien, pero eso no te pone en el papel de madre de sus hijos ni tiene por qué representar una rivalidad con la madre. Ambas existís en la vida de tu pareja, pero con roles diferentes que no deben mezclarse por el bien de todos los involucrados.

Un compañero, como cualquier otro

El pasado de las personas influye en su futuro, pero no debe ser tomado como un lastre que les impida avanzar y ser felices en cada etapa de sus vidas. Si has encontrado a una persona que encaja con tus expectativas y te preocupa el hecho de que tenga hijos, intenta transformar tu miedo en un pensamiento positivo: todo lo que tu compañero ha vivido, le ha convertido en la persona que es hoy en día, esa persona que te gusta tanto.

Recuerda que toda relación sólida se basa, entre otras cosas, en la aceptación del otro, el respeto y la comunicación. Habla sinceramente con tu pareja, cuéntale tus preocupaciones y seguramente encontraréis la forma de ser felices juntos, con independencia de cómo sea su estructura familiar en el momento en el que os hayáis encontrado.