Fibromialgia: cuando el cuerpo llora

26 oct 2017

Stefany Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, ha sido diagnosticada de fibromialgia y ha realizado un documental en el que muestra su cuerpo doliente. Asimismo, nos relata aspectos de su vida y el origen de Joanne, su último disco. Con ello tal vez pretende explicar a sus fans la causa de la suspensión de su gira y ayudar a personas que también sufren.

Fibromialgia significa "dolor de la fibra muscular". Es una enfermedad misteriosa, oscura en sus orígenes, quizá porque tendríamos que considerar que se trata de la expresión somática de conflictos psíquicos. El cuerpo enferma cuando el alma llora.

El psicoanálisis considera que, cuando no se pueden oír los conflictos emocionales, el psiquismo realiza un proceso de conversión que consiste en transferir el conflicto emocional al cuerpo. Esta transposición es una tentativa de resolver el problema sin el sufrimiento psíquico que acarrearía su aceptación consciente.

El malestar de las mujeres Más del 90% de quienes padecen fibromialgia son mujeres. El dato, que no se puede pasar por alto, quizá inscribe en su cuerpo la angustia por la incertidumbre y la culpa por tomar el protagonismo de sus vidas.

En muchos casos el dolor de la mujer que sufre fibromialgia se podría resolver si volviera a tomar la palabra y, en un tratamiento donde hiciera frente a sus conflictos psíquicos, lograra cambiar ese dolor por el placer de vivir su identidad femenina.

El dolor corporal es más controlable que el psíquico. Resulta más fácil aliviar un dolor de cabeza que soportar la angustia. No todas las personas lo resuelven de la misma manera, depende de una particular estructura psíquica que lo permita. Pero a veces se puede llegar a producir una ruptura en la íntima unión del cuerpo con la psique y es entonces cuando aparecen manifestaciones que lo expresan en un cuerpo dolorido.

Lady Gaga, en su documental, intenta nombrar lo que le pasa: "Si me deprimo, tengo espasmos. Solo soy una mujer. Sentía que no valía lo suficiente para tirar sola". Son expresiones con las que refleja su fragilidad emocional. Sobre el disco cuenta: "Una hermana de mi padre murió con 19 años, tenía lupus. En los 70 no se sabía qué era, recomendaron cortarle las manos. Y ver lo que eso hizo a mi familia fue lo más fuerte que pasé de niña. Mi abuela no quiso seguir las indicaciones y pidió a Dios que se la llevara".

Adiós a la gira Lady Gaga ha interrumpido su gira porque la fibromialgia que padece le produce dolores intensos "que afectan a su capacidad para actuar".

La cantante ha enviado un mensaje a sus más de 70 millones de seguidores en Twitter, en el que se defiende de las críticas: "No uso la palabra sufrimiento para dar pena o llamar la atención, sino porque este dolor crónico me impide hacer lo que más quiero, que es actuar para mis seguidores".

Una historia familiar

"Soy Joanne, soy hija de mi padre", explica Lady Gaga. Cuenta la historia como si lo hubiera vivido, pero no fue así, porque su tía murió 12 años antes de que ella naciera. Al llevar el mismo nombre, podemos suponer que se identificó con ella e, inconscientemente, produjo una construcción afectiva que podría hacerla enfermar. La cantante lleva tatuada la fecha de la muerte de su tía. Y dice: "Creo que tengo dos corazones, que llevo dos almas en mi cuerpo y que estoy viviendo lo que quedaba de su vida".

Uno de los síntomas del lupus, la enfermedad de su tía Joanne, es dolor muscular. La fibromialgia también tiene ese síntoma. En otra ocasión, la intérprete contó: "Cuando mi tía estaba en la universidad, fue agredida sexualmente y eso la atormentó tanto que el lupus empeoró y murió". En una entrevista declaró que ella había sido violada a los 19 años. Parecería que sus vida se confunden.

Descifrar el sentido del síntoma requiere un tratamiento psicológico complejo. Freud dio, en 1892, una explicación a los síntomas de conversión, llamados así porque transforman la energía psíquica en inervación somática. Elizabeht de R., un caso al que Freud consideró en su primer análisis de una neurosis histérica, estaba aquejada de parálisis y se recuperó cuando pudo descifrar el significado de su síntoma. Como no podía dar un paso hacia la realización de su deseo, sus piernas se negaron a caminar. Cuando puso palabras a su deseo y se hizo cargo de él, comenzó a andar. Este caso podría considerarse el primero de lo que ahora se llama fibromialgia.

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.