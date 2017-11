Una ex seguidora de Charles Manson cuenta su vida en la secta

2 nov 2017

Cuando Charles Manson obligó a sus seguidores a asesinar a la actriz Sharon Tate y otras seis personas, Dianne Lake tenía solo 16 años y llevaba desde los 14 abducida por la secta. Por suerte, no participó en los crímenes de Manson y sí testificó contra él en el juicio que terminaría con sus huesos en la cárcel. Ahora, en un libro de memorias titulado 'Mi historia con Charles Manson. La vida dentro de su secta y la oscuridad que terminó con los años 60', cuenta sus recuerdos de aquella experiencia, convertida hoy en uno de los capítulos más morbosos de la historia popular estadounidense.

Lake confiesa que escribe ahora el libro, en parte porque su marido ha muerto y sus hijos son suficientemente mayores, y en parte por reconciliarse con su propia adolescencia. De hecho, durante el proceso de escritura se acompañó de un terapeuta que la ayudó a enfrentar todos sus recuerdos. El primer trago amargo ha sido reconocer que fue violada por Manson horas después de conocerle, una relación que ella siempre había considerado consentida, pero que legalmente sigue siendo violación debido a su edad. En el juicio, Dianne reconoció que Charles Manson era "guapo y amable" y que "te hacía sentir especial y amada".

Después de que se produjeran los asesinatos de Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Leno and Rosemary LaBianca, Steven Parent, Jay Sebring y Sharon Tate, Dianne Lake abandonó la secta. Había escuchado el relato de los crímenes de otros miembros del grupo, con los que también mantenía relaciones sexuales, y no pudo más que huir. Sin embargo, admitió incluso durante el juicio que seguía enamorada del psicópata. Solo se desencantó cuando Manson se burló de ella frente al jurado, diciéndole que no solo le amaba a él, sino a todos los demás también. "En ese momento me di cuenta de que solo era un hombrecillo desaliñado con un gran ego".