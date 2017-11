Los retos para conseguir la igualdad real de oportunidades

21 nov 2017

Compartir en google plus

La igualdad no es una broma. La conciliación no es una broma. Como tampoco lo es el hecho de que hombres y mujeres no cobran el mismo salario por el mismo trabajo. Pero, ¿por qué? La nueva campaña de la Comunidad de Madrid busca dar visibilidad a este problema social tan preocupante y real, y fomentar y sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de la igualdad (de facto) entre mujeres y hombres.

Cofinaciada por el Fondo Social Europeo y respondiendo al compromiso con el desarrollo económico y de cohesión social del Gobierno regional, 'Iguales para hoy. Iguales para siempre' nos recuerda, por ejemplo, que hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres o que las mujeres tienen menos que conciliar que los hombres.

Con Josema Yuste como imagen, esta nueva campaña pretende contribuir a la eliminación de las discriminaciones y desigualdades que aún puedan existir en diferentes ámbitos, para promover y lograr la igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres, como cuestión primordial para construir una sociedad justa.