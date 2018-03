27 mar 2018

Los dones o capacidades humanas, excepto en algunos pocos casos, son como los recursos naturales: no están a la vista, están ocultos bajo la superficie y hay que hacer un esfuerzo para buscarlos. Por ello, cómo descubrir tu talento te exigirá no sólo indagar en tu interior, sino sobre todo, trabajar para desarrollarlo.

Hay personas que subestiman sus habilidades, y no se dan la oportunidad de progresar en ese campo por la falta de confianza en sí mismas. Además, en la gran mayoría de los casos no es algo que surge sin querer como una mera casualidad o un descubrimiento fortuito: el talento surge con auténtico sacrificio, con una enorme disciplina y esfuerzo, pagando un alto precio, renunciando a muchas cosas para lograr eso que realmente deseamos.

¿Cómo descubrir tu talento? Apunta: sacrificio, esfuerzo y dedicación

Tener talento no es suficiente. He visto a muchas personas que ha desperdiciado sus capacidades, personas que tenían todo y más que un don especial, pero no tenían la pasión, no tenían el hambre, la cabeza, el compromiso ni la disciplina necesaria.

En cuanto a mí, no considero que tenga ningún talento excepcional. Fui deportista y llegué a USA como profesional, algo que no estaba al alcance de muchos, pero inicialmente nadie daba un duro por mí. Es más, me rechazaron varias veces porque no tenía ni las condiciones, ni el talento necesario...

Pero todos aquellos que no creían en mí tampoco sabían del poder de la voluntad; no sabían cuánto estaba dispuesto a sacrificarme, no sabían el enorme precio que estaba dispuesto a pagar a pesar de todas las dudas y las voces en contra. Y en poco tiempo superé a muchos que sí tenían ese supuesto talento.

Mi mejor talento fue no rendirme

Años más tarde, tras perderlo todo por distintas circunstancias, fruto de la desesperación surgió la inspiración, y gracias a una gigantesca pasión por sacar lo que llevaba dentro surgió un gran best seller que es 'Donde tus sueños te lleven', ya por la 26º edición.

Hoy en día, algunos dicen que el éxito de mis libros es gracias a un talento especial, cosa que no creo. En realidad, a veces la vida te enfrenta a situaciones desesperantes de donde surgen fuerzas inesperadas. Es entonces ante esos problemas que nos atrevemos a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer; y es ahí cuando descubrimos y desarrollamos nuevos talentos donde no parecían existir.

De hecho, he visto a muchas personas que a priori no tenían ninguno, ni aparentemente tenían ninguna capacidad extraordinaria; personas de las que no se esperaba mucho de ellas pero que, sin embargo más adelante, sorprendieron al mundo. Y no fue porque tuvieran una capacidad innata, sino porque se sacrificaron de manera increíble, dejaron todo para desarrollar su talento, renunciaron a muchas cosas, pagaron un enorme precio por todo ello.

Un día alguien le dijo a Eric Clapton, daría la vida por tocar la guitarra como tú lo haces. A lo que Eric le respondió: ¿y qué crees que es lo que yo he hecho?

No nos educan para descubrir nuestro talento, nuestra vocación natural o nuestra pasión" JAVIER IRIONDO

Cómo descubrir tu talento oculto: test o preguntas clave

En los últimos tiempos, y cada vez más en nuestra cultura moderna, se ha reforzado la idea que no sólo debemos ganar dinero, sino que tenemos que ser felices haciendo lo que hacemos; poder vivir de hacer lo que nos gusta o de nuestra pasión.

Sin embargo, no nos educan para descubrir nuestro talento, nuestra vocación natural o nuestra pasión; no nos educan para perseguir nuestros sueños y desarrollarnos como personas. Nos educan para tener un título y una profesión, para buscar la ansiada seguridad (un trabajo estable), no para arriesgarnos o desarrollar nuestro potencial.

En torno a todo esto hay un elemento imprescindible: la pasión. Ella es la que nos llena de energía incansable y la que hace que el tiempo vuele cuando estamos disfrutando de algo.

Tres preguntas para descubrir tu talento Pregunta 1: - ¿Qué es eso que haces que tu mente tiene la capacidad de enfocarse de tal manera que parece que el tiempo se para, desaparece o vuela?

Reflexiona sobre eso porque por ahí es por dónde encontramos la pasión que nos ayuda a descubrir y desarrollar el talento.

Pregunta 2: - ¿Qué es eso que cuando hablas de ello te entusiasmas y te brilla la cara emocionada? Escúchate, qué te apasiona, de qué te gusta hablar…

Pregunta 3: - ¿Qué es realmente importante para ti, qué valoras más, que defiendes, cuáles son tus prioridades?

Revelar lo que realmente valoras y es importante para ti puede ayudarte a encontrar eso que te apasiona y a desarrollar tu talento de forma gradual.

Si quieres profundizar en todo esto, te recomiendo el libro de Ken Robinson, 'Encuentra tu elemento', que te ayudará a averiguar cuáles son tus talentos y tus pasiones.

Poder vivir de aquello que te apasiona no es un trabajo, sino todo un lujo, porque si te apasiona lo que haces no lo sientes como una obligación, sino como un placer, como algo que te llena.

El lado oscuro del talento

Unos de los problemas de los talentos ocultos es la suposición de que todo el mundo tiene alguno menos nosotros. Y eso puede hacernos sentir como alguien defectuoso, inferior, que nos falta algo y que valemos menos que los demás. Pero no te preocupes: te aseguro que eso nos pasa a todos.

En realidad, como decía el gran Albert Einstein, tiene que ver mucho más con la transpiración que con la inspiración. Así que no te preocupes tanto por el talento natural y ocúpate más en prepararte, aprender y estar dispuesto a no abandonar a pesar de las dudas; a seguir caminando aunque el camino sea duro, que lo será.

Puede que en poco tiempo tengas que reinventarte, puede que en poco tiempo estés realizando una actividad muy distinta o en nada tenga que ver con la que estás realizando ahora. Por lo que el verdadero talento a desarrollar es el de la confianza, tu propio desarrollo personal y tus capacidades. Porque esa confianza es la que te permitirá creer más en ti, es la que te abrirá puertas y oportunidades y es la que te permitirá no solamente descubrir, sino desarrollar nuevas capacidades o tu verdadero gran talento… quién sabe.

