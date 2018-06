5 jun 2018

En 1981 la viste en 'Porky's', y tres años después dio vida a la teniente Karen Thompson en 'Loca Academia de Policía'. Es cierto que Kim Cattrall suma decenas de títulos de cine y televisión en su currículo, pero para nosotras siempre será la atrevida Samantha Jones de 'Sexo en Nueva York'.

Con su papel de mujer madura, independiente, segura de sí misma y desinhibida en la serie (y posteriores secuelas cinematográficas), Samantha Jones reivindicó que la sexualidad femenina no se termina con la menopausia, nos recordó que las fantasías más picantes están al alcance de la imaginación de cualquiera de nosotras, borró muchos tabúes sexuales en unos cuantos diálogos inolvidables y dejó muy claro que los 'toyboys' no son una propiedad privada de Madonna.

'Sexo en Nueva York' cumple 20 años desde su estreno (sí, nosotras tampoco nos podemos creer lo rápido que ha pasado el tiempo), y creemos que lo más justo es celebrarlo recordando las 10 lecciones de sexo (y vida) que Samantha Jones nos dio a lo largo de las seis temporadas de la serie y las dos películas que vimos en el cine. A saber...

Samantha Jones, en 10 frases sobre sexo que nos cambiaron la vida

1. "No voy a dejar que la sociedad me juzgue. Me vestiré como me dé la gana y se la chuparé a quien yo quiera mientras pueda seguir arrodillándome y respirar".

2. "Escuchadme: el tío perfecto es una ilusión. Empezad a vivir vuestras vidas".

3. "Tengo una cita con mi vibrador".

4. "En la vida hay dos tipos de hombres: los que te cogen de la mano y los que sólo quieren 'cogerte'".

5. "No entiendo cómo habéis sobrevivido a esto del amor. Es una mierda".

6. "Dile a un hombre que le odias y tendrás el mejor sexo de tu vida; dile que lo amas, y no volverás a verlo".

7. "El sexo con un ex puede ser deprimente. Si es bueno, te deprimirás porque es algo que ya no tienes en tu vida, y si es malo, simplemente te habrás acostado con un ex".

8. "Te quiero, pero me quiero más a mí misma"

9. "Si me quedo insatisfecha una vez es culpa suya; si me quedo insatisfecha dos veces es culpa mía".

10. "Soy 'try sexual': pruebo todo al menos una vez".

