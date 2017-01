Lo que más les molesta a ellas de lo que ellos hacen en la cama

31 ene 2017

Si bien es cierto que cada pareja (así como cada persona) es única y vive su sexualidad de una forma particular, es posible hacer referencia a algunas de las cosas que suelen molestar a las mujeres en la cama, sobre todo si se repiten o se dan con frecuencia. Así, tal como explica la psicóloga y sexóloga Raquel Graña, conforme a su experiencia en la consulta estas son las que más preocupan:

1. ¿Qué pasa con los preliminares? El clítoris, a pesar de ser el equivalente al pene masculino, suele quedar olvidado o en un segundo plano. Mientras que en otras ocasiones los hombres no saben cómo estimularlo y pueden dañar a la persona. Hay que tener en cuenta que es una zona muy sensible, con muchas terminaciones y que no a todas les gusta que lo estimulen directamente. Para mejorar este punto es necesario que cada mujer le explique a su compañero cómo acariciarlo, lamerlo o tocarlo.

Una queja muy común es la de dejar de lado los preliminares, yendo directamente al grano, al coito (pene-vagina). Algunas mujeres se quejan de que los hombres no se dan cuenta de que las relaciones eróticas incluyen toda la piel. Piensan que solo deben penetrar a la pareja y que esta, por arte de magia, llegará al orgasmo.

2. Y venga a insistir en... lo mismo. También comentan que otros consideran que si están una hora penetrando a su pareja, lograrán que alcance el clímax, pero lo cierto es que lo único que consiguen es que ésta se canse y termine irritada (tanto emocional como físicamente).

3. Tú no me dices lo que te gusta y yo a ti tampoco. Algunas parejas llegan a consulta por haber caído en la rutina. Cuentan con una o dos posturas sexuales que repiten una y otra vez, sin experimentar nada más. Ellas se quejan de la falta de comunicación de ellos cuando intentan abordar el tema e incluso, a veces, temen sentirse juzgadas por lo que les pueda apetecer probar.

Para entenderlo mejor expondré un par de casos que tuve en consulta online el año pasado:

Uno de ellos era una mujer que acaba de comenzar con su pareja heterosexual y le gustaba que le masajearan, lamieran y chuparan los pies. Se sentía muy cohibida a la hora de decírselo, porque su pareja anterior la había juzgado por este deseo.

Otro caso fue el de una pareja heterosexual, que llevaban 2 años de relación. Ella se quejaba de que él era demasiado brusco a la hora de practicar el sexo oral y que algunas veces le acariciaba el ano sin su consentimiento.

En ambos casos se trabajó con las dos partes de forma independiente y luego conjunta, con el fin de llegar a un acuerdo, según explica la sexóloga.

4. El silencio. Normalmente las mujeres suelen expresar más lo que les gusta o sus deseos, así como emitir gemidos o sonidos durante la relación erótica. Sin embargo, hay algunos hombres que no logran pronunciar ninguna palabra o exclamación en el sexo, ni cuando llegan al orgasmo. Esto molesta mucho a sus parejas ya que no saben si el otro está disfrutando. Genera una gran incomodidad.

5. La falta de higiene. Muchas mujeres se quejan de la falta de higiene de su pareja. Esto se debe a que ellas mantienen una higiene constante preocupándose en todo momento por sus olores, mientras que a su compañero no le causa ninguna desazón. Los hombres deberían saber que algunas mujeres dejan de tener relaciones sexuales con ellos por cómo les huele el aliento al no lavarse los dientes (sobre todo por la mañana) o por no ducharse diariamente o después de una actividad de esfuerzo.

El mito de que un hombre sudoroso gusta a las mujeres se ha extendido demasiado y no en todos los casos se cumple.

6. Cuando solo piensan en ellos. Por suerte cada vez son más las mujeres que toman la iniciativa y se quejan cuando no logran el placer que desean. Si bien, algunas siguen quejándose de que ellos solo van "al grano", como en el punto del "clítoris y los preliminares", dando por hecho que la mujer va a disfrutar. Esto sigue produciéndose por la falta de educación sexual.

Debemos promover que la erótica se centre en el placer general, de toda la extensión del cuerpo y no solo en los genitales y en el llegar al orgasmo. Cuando a los hombres se les enseña a disfrutar de otras partes, como de su cuello, espalda, manos, brazos, pies… Descubren una forma de placer diferente a la que no estaban acostumbrados.

Estas son algunas de las quejas más comunes en consulta. Si bien, la mayoría pueden solucionarse a través de la comunicación, el entendimiento y la apertura a experiencias dentro de la propia pareja.