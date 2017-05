Hablemos de sexo

14 may 2017

Vivimos un momento de enorme apertura: las nuevas parejas abordan sin mayor problema que conceptos tan rupturistas como "poliamor" o "pareja abierta", tríos o tendencias como el slow sex, el BDSM (o al estilo light de Cincuenta sombras de Grey) o el intercambio de parejas. El catálogo de lo que ya no se considera socialmente una perversión es tal que parece difícil que el pacto sexual que se firma en el inicio de una relación pueda mantenerse inamovible en el tiempo sin ser abordado en una conversación franca que permita su evolución o su revolución.

Las mujeres fantaseamos con la bisexualidad (38%) o el bondage (24,3%), mientras que ellos sueñan con un trío (40%). Lo decía un estudio de AlterNet realizado en 2014. Pero ¿hablamos de estos deseos con nuestras parejas? La estadística es confusa. Unas encuestas aseguran que la satisfacción sexual alcanza a un 80% de los españoles y que un 47% de ellos habla con su pareja cuando quiere impulsar su vida sexual (Informe Durex de Bienestar Sexual, 2012). Sin embargo, otras mantienen que un 82% piensa que sus relaciones íntimas podría mejorar y que solo el 17% habla de sexo, aunque más con sus amistades que con su compañero (Pfizer, 2010). El informe de la farmacéutica señala como prueba de la incomunicación de las parejas que, de los aproximadamente 3,5 millones de españoles con problemas de disfunción eréctil, solo un 10% consulta al especialista, "una cifra impensable en cualquier otra patología".

"El buen amante es el que se sabe comunicar, decir lo que desea y, sobre todo, escuchar"

También da que pensar que cuatro de cada 10 españolas siga manifestando problemas para llegar al orgasmo (según un estudio europeo del Institut français d´opinion publique, 2015) y que un 22,5% confiese que no llega jamás (Bijoux Indiscrets, 2017). Un estudio de la tienda erótica La maleta roja expresaba una significativa paradoja: mientras que un 30% de las encuestadas admitía alcanzar siempre el clímax, un 79% de los encuestados afirmaba que su pareja siempre conseguía llegar al orgasmo. Pongamos por tanto en cuarentena tanto la comunicación como la satisfacción de las parejas españolas.

¿Qué podemos hacer para cortocircuitar esta situación? ¿Cómo podemos comenzar a hablar cuando el tema nos parece tan delicado? Veamos las estrategias que las expertas en sexología y psicología enseñan en los talleres y consultas, algunas de las claves que pueden convertir un duro trago sin final feliz en el principio de la solución de nuestra escasa, pobre o aburrida vida sexual.

Convencerse a una misma

Las expertas están de acuerdo: es importante empezar por una misma, por convencerse de que sin comunicación no hay relación íntima posible. "Pensamos que el hecho de ser buenos amantes depende de tener técnicas o saber mucho de anatomía, y nos sorprendemos descubriendo que el buen amante es el que se sabe comunicar bien, sabe decir lo que desea, sabe preguntar y escuchar", explica Nayara Malnero, psicóloga, sexóloga clínica, sex coach y autora de Sexperimentando.

Mentxu Abril, psicóloga y sexóloga, incide en lo erróneo que es callarse cuando algo no funciona como nos gustaría. "A veces, por cuidar al otro nos estamos descuidando nosotras mismas. Por ejemplo, si no decimos que nos gustaría que nos acariciara de una manera distinta. No comunicar por no hacer daño es un tema de ego: tenemos miedo a que, debido a nuestra demanda, nos rechacen o abandonen".

No obsesionarse con los objetivos

"Muchas personas no saben lo que tienen o quieren, solo que se encuentran mal -explica Nayara Malnero-. Es algo que debería ser discutido tranquilamente en pareja, aunque parezca que no hay un objetivo concreto". Mentxu Abril también matiza la presunción de que hay que llevar demandas muy claras a las conversaciones sexuales: "Es bueno tener las cosas claras para poder comunicarlas, sí, pero a veces, si no las tenemos tan claras, también podemos comunicar que no las tenemos claras. Autoconocerse no es siempre saber, sino también saber que no sabes lo que quieres o lo que te pasa".

Claves para afrontar esa conversación

La psicóloga y sexóloga Mentxu Abril, terapeuta en talleres de comunicación y pareja, nos da ocho claves para abordar con éxito una conversación sobre sexo.

No dar por hecho nada: explicitar cada idea. No dar por sentado que a tu pareja le tiene que gustar lo mismo que a ti o que tiene las mismas necesidades. Entender que somos diferentes, que cada persona tiene su individualidad. No culpar ni reprochar: argumentar siempre desde el "yo siento" o "no estoy cómoda con", en vez de desde el "tú no haces". No retroceder siempre al pasado: mejor hablar del hoy. Si el asunto es difícil, enfrentarlo poco a poco, no ir al grano directamente para no abrumar. Ambientar el espacio: poner orden para que no haya estímulos que distraigan. Esperar a que el otro esté de buen humor.

Escoger el momento adecuado

Aunque el momento y el lugar puedan parecer factores secundarios cuando se trata de poner un asunto sexual sobre la mesa, no lo es en absoluto. Las expertas no solo recomiendan esperar a que nuestro interlocutor esté de buen humor, sino valorar detenidamente el lugar que puede ser más propicio para la charla. ¿En una cena? No podrá escapar. ¿Entre las sábanas? Ahí las defensas pueden estar más bajas. Si el asunto es grave, mejor en un entorno neutro, que no esté dominado por uno ni por otro. "Muchas parejas no se dan cuenta, pero suelen hablar las cosas o discutir en los mismos sitios -dice Nayara Malnero-. Lo que sugiero es descentrar el escenario y, por ejemplo, meterse en el baño para hablar del tema. Y a ver qué pasa".

Un lugar recurrente para las conversaciones eróticas son los sex-shops. "Duele ser un buen lugar para tratar estos temas porque crea un espacio favorable a las preguntas -explica Sara Pérez, asesora y monitora de Los placeres de Lola, en Madrid-. Vienen muchas parejas porque les ha derivado su terapeuta. Cuando les explicamos cómo se usan los juguetes, vemos miradas de complicidad. Y si les dejamos un rato a solas, se ríen y, a veces, se animan a llevarse algo que no se habían planteado utilizar", reconoce.

Evitar los juicios

En ocasiones, retrasamos tanto las conversaciones sexuales, que, cuando surgen, se explicitan en forma de reproches. Error. "El objetivo no es hacerse oír, sino solucionar el problema -confirma la psicóloga y sexóloga Nayara Malnero-. En mi consulta, enseño a ser asertivo, a hablar desde las propias percepciones, utilizando siempre el yo y sin imponernos. Es importante no generalizar, sino referirse a las cosas de forma concreta, y hacer una introducción al asunto que se vaya a tratar, no entrar a saco".

Ejercer el control emocional

Es imprescindible conocer ciertas técnicas de control emocional a la hora de abordar asuntos sexuales, "porque si no puedo manejar mis emociones, al final estallaré", según explica Nayara Malnero. Mentxu Abril plantea esencialmente lo mismo: una comunicación directa, explícita, pero "respetando el ritmo de cada cual. Todos tenemos nuestros tabúes y nuestras vergüenzas y hay personas que pueden abrumarse. Hay que regular lo que decimos y cómo lo decimos, lo que necesitamos contar y lo que la otra persona puede escuchar. Tiene que haber cuidado mutuo", reconoce.

¿Qué hacemos, entonces, cuando nuestro interlocutor nos rehuye o no responde? "Lo mejor es darle espacio. Hay personas que no pueden responder inmediatamente, que necesitan pensar. Es bueno dejarles tranquilos, y retomar la conversación más tarde".

No confundir deseos con necesidades

No es fácil distinguirlos, sobre todo en una sociedad en la que los deseos son tan imperiosos como para causar frustración insalvables. "Por eso muchas veces los confundimos -coincide Malnero-. Sin embargo, no es lo mismo que me digan que no a un deseo que a una necesidad. Si mi pareja dice que no a una necesidad, eso es que no la he elegido bien. No es lo mismo encajar una pequeña frustración que vivir sin una fuente directa de realización, bienestar o felicidad", señala.

Derrumbar el mito del amor telépata

La psicóloga Mentxu Abril explica que lo nocivo del amor romántico no son las cenas a la luz de las velas, sino la creencia que supone que los amantes sienten, quieren y piensan igual, de forma que las cosas importantes no se explicitan, sino que quedan "a la libre interpretación" de cada uno. "Muchas parejas dan por hecho que uno debe saber lo que el otro quiere, siente o piensa, pero es imposible -explica Abril-. Cada persona es un mundo y comunicarse es básico, porque todo lo que dejemos a la interpretación ofrece espacio al conflicto". Malnero coincide: "Lo siento, pero la magia no existe. Cuántas veces he escuchado: "Es evidente lo que quiero" o "mi pareja tiene que anticiparse a mis necesidades"... Son argumentos del egocentrismo. Lo que no dices, no existe".

Utilizar el contexto

Vivimos rodeadas de estímulos sexuales: ¿por qué no utilizarlos a nuestro favor? Eso sí: siempre que sea posible, con sentido del humor. Puestos a imitar los híperprofesionales streap teases de películas como Magic Mike, mejor hacerlo entre risas y convertir la situación en un juego con final feliz.

Podemos orquestar una sesión de tele que termine en una calculadísima conversación sobre sexo: por ejemplo, con la serie Masters of Sex, sobre los hallazgos de la pareja Masters y Johnson; o con las películas Y tú mamá también, de Alfonso Cuarón, o Carrington, la biografía de la pintora Dora Carrington interpretada por Emma Thompson. "Son estupendos para introducir temas difíciles-confirma Malnero-. Recurrir al contexto es la mejor herramienta para convertir cualquier cuestión en un asunto casual, puntual: ¿Y si probamos eso? ¿Qué te parecería...?".

Permitirse la audacia

Atrevámonos a pedir, a probar fantasías, a jugar. Solo a través de la prueba y el error terminamos de quitarle hierro a este asunto de la negociación erótico-sexual. "Cada miembro de la pareja tiene que ser consciente de que tiene derecho a disfrutar y a pedir, de la misma manera que el otro tiene derecho a decir que no -explica la psicóloga Nayara Malnero-. No pedimos porque nos da vergüenza que nos juzguen, porque tememos el no y, en el peor de los casos, porque no nos sentimos merecedores. Pero una vez que interiorizamos que el otro tiene derecho a negarse a todo y a proponerte de todo, la relación se relaja. Eso es algo que hay que trabajar, porque si yo no sé decir no, tampoco aceptaré un no por respuesta".

Un matiz a tener en cuenta para evitar posibles agresiones dentro o fuera de la pareja. Un juego clásico para ensanchar los límites de lo rutinario es el del rey o la reina: durante un tiempo, uno sugiere y el otro complace. Pero si alguna petición recibe un "no", cambian los papeles. Malnero sugiere otro: "En un frasco, los miembros de la pareja introducen 10 papeles con otras tantas fantasías. Se elige un día a la semana para sacar un papelito y, a partir de ahí, se abre la negociación. El juego busca aumentar la creatividad, pero también estimular la comunicación".