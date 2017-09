¿Sabías que tu olfato y tu gusto cambiarán si tienes pareja?

27 sep 2017

Lo quieras o no siempre cambias cuando tienes pareja más o menos estable, aunque no en el sentido que uno suele pensar. No son pocos lo estudios que sugieren que con el tiempo las parejas románticas acaban pareciéndose entre sí. Lo explican porque con el tiempo se usan hasta los mismos músculos de la cara para hacer mímicas inconscientes que imitamos del otro. Algo parecido ocurre en la mesa y con los sabores y gustos de la comida.

En una investigación con 100 parejas de Alemania y Polonia se sugiere que desarrollan gustos por comidas similares a medida que pasan mayor tiempo juntos. El estudio incluyó desde parejas que solo llevaban saliendo tres meses hasta otras que tenían una convivencia de 45 años, a los que le dieron a oler esencias de eucalipto, carne ahumada o piel. Y luego a probar una serie de sabores, entre ellos, algo dulce, algo salado, algo amargo y el umami.

Lo que comprobaron fue que cuanto más tiempo pasaban juntas las parejas más probable era que tuvieran las mismas preferencias por los olores y los sabores. Era interesante que esta tendencia se mantenía intacta independientemente de lo bien o mal que pudiera ir la relación.

Aunque los científicos no pueden asegurar por qué las parejas se comportan así, sí pueden dar algunas ideas. Por ejemplo, las parejas suelen compartir casa y muchas comidas, y comen alimentos similares. “Compartir hábitat y ambiente los hace estar expuestos a estímulos olfativos similares y puede reformar los gustos de ambos miembros de la pareja”, dice el estudio. También puede haber un lazo biológico , pues el olfato puede servir al propósito evolutivo de que una pareja entienda (y huela) el mundo de forma similar antes de traer su prole al mundo.

También hay otras razones más prácticas, por ejemplo que uno escoja pareja entre la gente que tiene los mismos gustos y preferencias desde el principio. Sin embargo esta similitud no se desarrolla con otros sentidos o rasgos de la personalidad. Los científicos siguen intrigados y reconocen que se necesitan más estudios para explicar porque los gustos de las personas convergen cuando viven en pareja.