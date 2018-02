Ir de culo, por Miss Dramas

27 feb 2018 miss dramas

A veces no estamos en las mejores condiciones para tomar decisiones. Hay bloqueos mentales, agujeros negros, nebulosas emocionales... Para esos días, coloca el móvil en el bolsillo trasero de tu pantalón más ajustado y, créeme, tomará vida propia. En la revista Slate lo llaman butt dial, es decir la llamada del trasero, para no ser demasiado vulgares. Y se emplean a fondo contando experiencias de culos que han conseguido hacer renacer viejas amistades y reconciliar antiguos amores porque han tecleado números y mensajes sin tu consentimiento.

Pero llevar el teléfono en el bolsillo de atrás tiene otros riesgos. A mí misma se me ha caído al retrete más de una vez, aunque ante la posibilidad de que mis glúteos puedan actuar como por casualidad y poner en mi camino a alguien aparentemente olvidado, creo que me merece la pena pagar un seguro para el móvil.

La historia reciente habla de culos capaces de mandar mensajes de texto, ininteligibles, es cierto, pero enviados a una persona concreta que luego resultó ser un buen amante. También los hay que han activado el botón de grabar y han enviado un mensaje de voz con un sonido ambiente capaz de provocar que alguien devuelva una llamada absurda y... nunca se sabe. También se habla del butt drawing, es decir, los dibujos que consigue enviar tu culo a tu espalda. Todo un prodigio de la comunicación que está a tu alcance solo con llevar el teléfono en el bolsillo trasero de tus vaqueros.

No digo que todos los días uno deba tentar así al azar, al final un músculo –aunque lo tonifiquemos y lo llevemos al gimnasio tres veces por semana– es solo un músculo, y es difícil otorgarle capacidad de discernimiento y pensamiento lógico. Pero, en vista de la pérdida de capacidades de otras zonas del cuerpo para proporcionarnos una vida sentimental tranquila, no me parece mala opción apostarlo todo al glúteo y músculos adyacentes.

Si tu culo ha escogido a alguien de entre tus 600 contactos para enviarle un toque de atención, lo menos que puedes hacer es reevaluar tu relación con la persona elegida y darle una oportunidad. Al menos te echarás unas risas y en peores plazas hemos toreado. Mucho más duro sería que, examinando todas las fotos de Instagram de alguien con quien ya ni siquiera te hablas, le dieras accidentalmente un like a una foto de 2014. Eso sí que es difícil de explicar. Incluso los gurús lo tienen como uno de los grandes pasos en falsos que podemos dar en internet.

Por eso, insisto, confía en tu anatomía, no es mala idea. Uno, sin ayuda, se equivoca mucho más.

-Moraleja: Recuerda, mens sana in corpore sano.

-Cosas que hacer: Revisar los bolsillos traseros de mis vaqueros y empezar a comprarlos de una talla menor.