Cada década de la vida trae cambios en la salud ginecológica. Pero no siempre sabemos con exactitud qué implican: a veces pensamos que lo que sabemos es suficiente y otras nos da vergüenza preguntárselo al médico. Además, ¿quién quiere un médico si puede acudir al "doctor internet"? Porque entre el 50% y el 70% de los pacientes en España, sobre todo mujeres, buscan información en Internet, según el Centro Ginecológico Gine3 de Barcelona. Y no son usuarios con poca formación: tienen un elevado nivel cultural, pero su confianza en el "especialista cibernético" es tal que, cuando acude al médico, el 80% no busca información, solo quiere que le confirmen lo que ha leído.

Es cierto que las mujeres hablan más abiertamente de sus problemas de salud y están mejor informadas, pero estos datos son preocupantes si tenemos en cuenta que las relaciones sexuales empiezan cada vez antes y algunas cuestiones básicas todavía plantean dudas. Repasamos con la doctora Mar de Haro, ginecóloga del Hospital Universitario Quirón de Madrid, y los especialistas del Instituto Palacios de Madrid y la clínica Gine3 de Barcelona todo lo que deberías plantearle a tu ginecólogo a lo largo de tu vida.

-Preguntas habituales a los 20 años:

1. ¿Es normal que me duela la regla?

Pueden doler las primeras reglas, porque los ovarios todavía no ovulan. Pero, una vez que funcionan al 100%, lo normal es notar hinchazón y un ligero dolor abdominal. Si tus síntomas son peores, debes consultarlo: puedes tener miomas, fibromas o pólipos en el útero o, lo que es más grave, endometriosis, un crecimiento anormal del tejido que recubre el útero. Del 10% al 15% de las mujeres en edad fértil padecen esta enfermedad.

2. ¿Cuándo hay que empezar a ir a la consulta del ginecólogo?

Al poco tiempo de aparecer la regla o, al menos, tras la primera relación sexual. En ese momento, hay dos preguntas esenciales: qué método anticonceptivo te conviene y cómo puedes prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). En el caso del virus del papiloma, una de las más frecuentes, con una exploración precoz se pueden prevenir lesiones en el cuello del útero que podrían ser precancerosas.

3. ¿Qué incluye una revisión habitual? ¿Es dolorosa?

Si eres sexualmente activa te harán una citología y, si tienes alguna molestia abdominal o en el pecho, te realizarán una ecografía. Si has empezado a tomar anticonceptivos hormonales, como la píldora, te pedirán además un análisis de sangre, para comprobar tu nivel de colesterol y glucosa. Con la citología se exploran las células del cuello del útero y se hace un suave raspado en esa zona, lo que permite detectar infecciones o anomalías. Es una prueba molesta, pero no es dolorosa.

4. ¿Es suficiente el preservativo para evitar el contagio de una enfermedad de transmisión sexual?

Reduce el riesgo de que te contagies, pero no lo elimina al 100%, porque algunas enfermedades se transmiten por contacto con la piel (como el papiloma virus) y el preservativo no cubre por completo toda la zona genital. Sin embargo, es la forma más eficaz para protegerse del virus del sida.

5. ¿Qué anticonceptivo me conviene?

Si no tienes una pareja estable, lo mejor es utilizar preservativos. Cuando tu relación se estabiliza, puedes optar por la píldora, pero teniendo en cuenta que, a partir de los 35 años, aumentan considerablemente los riesgos de sufrir tromboflebitis o problemas cardíacos. El DIU (dispositivo intrauterino) es otra buena alternativa a esta edad.

6. ¿Qué es el DIU y cómo funciona?

Es una espiral de plástico, en forma de T, que se coloca en el interior del útero. Puedes elegir un DIU de cobre, revestido de este material, que impide que anide el óvulo, o un DIU hormonal. Tienen una eficacia del 90% y ninguno afecta a la fertilidad. Duran de cinco a 10 años y debe colocarlos el ginecólogo. También existe un nuevo tipo de DIU, el IUB (del inglés Intra Uterine Balls), formado por pequeñas perlas de cobre y que, una vez en el útero, se enrolla como un ovillo, lo que hace que se acople mejor.

7. ¿Y si no quiero utilizar ni la píldora ni el DIU?

Puedes optar por el anillo vaginal, un anillo translúcido y flexible que se introduce en la vagina tres semanas, hasta que llega la regla; o el diafragma, una especie de capuchón de goma que se coloca en la vagina cubriendo el orificio del cuello del útero y que debes impregnar de espermicida antes de la relación sexual. Ambos se venden con receta. También puedes identificar los días fértiles. Hay dispositivos que se llevan en la muñeca y detectan la producción de hormonas, pero su efectividad es muy limitada y no protegen de enfermedades de transmisión sexual.

8. ¿Cómo funciona la píldora del día después?

La mayoría llevan entre sus componentes levonorgestrel o acetato de ulipristal. Actúan de tres formas, según el momento del ciclo menstrual: frenan la ovulación, dificultan la llegada de los espermatozoides al útero o impiden la anidación del óvulo. Su eficacia es casi del 100% durante las primeras 12 horas tras una relación sin protección. Pero es fundamental entender que es un método de emergencia, no un anticonceptivo, porque tiene efectos secundarios serios, como el desequilibrio del ciclo menstrual, y está contraindicada en algunos casos, por ejemplo, si hay antecedentes de enfermedad cardiovascular.

-Preguntas habituales a los 30 años:

9. ¿Debo prepararme si quiero quedarme embarazada?

Sí, sin duda: la salud de tu embarazo y la de tu bebé empiezan antes de la fecundación. Acude como mínimo tres meses antes a una consulta preconcepcional, donde te harán una revisión y comprobarán si estas vacunada contra la rubeola. Es imprescindible que tomes ácido fólico, una vitamina del grupo B, que previene graves defectos en el feto.

10. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de preocuparme si no me quedo embarazada?

Si no has cumplido los 35 años, puedes esperar todavía un año: tu fertilidad no ha decaído todavía y debes tener en cuenta que, en cada relación sexual, la posibilidad de quedarse embarazada es de una entre cuatro. A partir de los 35 años, debes consultar si han pasado seis meses, para evitar que aumente el descenso de la reserva ovárica, que es muy pronunciado a esta edad. No pienses erróneamente que se puede ser madre a los 40 o incluso a los 45 años: es difícil, porque los óvulos envejecen y se multiplican los abortos espontáneos y los defectos en el feto.

11. ¿Por qué se produce un aborto?

Ocurren hasta en un 20% de los embarazos naturales, en las primeras 12 semanas (en un 50% tras un tratamiento de fertilidad) y la mitad se deben a un grave problema en los cromosomas del embrión que hace que el organismo interrumpa el proceso. Otras causas pueden ser diabetes, hipotiroidismo, falta de progesterona, problemas inmunitarios, miomas, malformaciones del útero o una cérvix que se dilata antes de tiempo. La probabilidad de abortar aumenta con la edad y tras haber sufrido uno. Si el aborto se produce de forma natural antes de los dos meses, puedes volver a quedarte embarazada cuando quieras. Si ha ido necesario un legrado, debes preguntar a tu médico.

-Preguntas habituales a los 40 años:

12. ¿Todavía puedo ser madre?

Es difícil, pero no imposible, aunque lo probable es que debas acudir a un centro de fertilidad. Las probabilidades de embarazo disminuyen rápidamente partir de los 35 años y se incrementa el riesgo de sufrir un aborto, pero también diabetes e hipertensión, enfermedades graves que afectan a tu salud y tu fertilidad.

13. ¿A partir de qué edad puedo prescindir de anticonceptivos?

A partir de los 40 años, el riesgo de embarazo disminuye, pero no totalmente, así que no te confíes. Deberías continuar usándolos (preservativo, diafragma o DIU, porque a esta edad la píldora está contraindicada por su riesgo cardiovascular) hasta que entras en la menopausia (cuando desaparece la regla durante un año). Aunque son infrecuentes, puede darse un embarazo espontáneo con 50 años.

14. ¿Debo hacerme mamografías?

Muchos médicos y algunas comunidades autónomas (Valencia, Navarra y Castilla-La Mancha) las recomiendan a partir de los 45 años, aunque por regla general se realizan desde los 50 a los 69 años, edades en las que se concentran la mayoría de los casos de cáncer de mama. Las revisiones anuales reducen la mortalidad por cáncer entre un 15% y un 20%. Hay especialistas que las recomiendan a partir de los 40 años. Antes de esa edad se utilizan ecografías porque la mama es muy densa.

-Preguntas habituales a los 50 años:

15. ¿Cómo funciona la terapia hormonal sustitutiva?

Utiliza estrógeno y progestágenos y, en algunos casos, andrógenos, hormonas que deja de producir el ovario con la menopausia. La terapia hormonal sustitutiva (THS) se utiliza para aliviar sus síntomas (sequedad vaginal, flacidez de la piel, sofocos, sudores, osteoporosis, insomnio...). Se recomienda al principio de la menopausia y durante un periodo que no supere los cinco años, porque después aumentan los riesgos de presión arterial alta y tromboflebitis o cáncer de mama o endometrio, según algunos estudios científicos, por lo que se desaconseja si hay antecedentes de estas enfermedades.

16. ¿Qué es el láser vaginal?

El láser de CO2 y el de erbio se utilizan para estimular el tejido vaginal, mejorando la circulación, la elasticidad, la mucosa y la producción de colágeno, lo que “rejuvenece” la vagina. Se utiliza para tratar problemas médicos, como la incontinencia urinaria; la atrofia de la vulva y de la vagina, producida por la caída de los estrógenos fruto de la menopausia; la falta de firmeza de la musculatura pélvica; o la distensión producida por los partos. Se suele practicar en tres sesiones de 30 minutos cada una, cada cuatro semanas. Para hidratar el tejido vaginal pueden aplicarse cremas de estrógenos, ácido hialurónico o nuevos tratamientos no hormonales que simulan la acción de los estrógenos.

17. ¿Cómo puedo controlar la incontinencia?

Si se trata de un problema leve (es decir, si se produce cuando se tose, se hace un movimiento forzado o ejercicio intenso), se recomienda una rehabilitación del suelo pélvico mediante ejercicios específicos para tonificar la musculatura. Estos ejercicios, llamados de Kegel, deben ser guiados por un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. Cuando se trata de una incontinencia grave (que con pequeños esfuerzos se produce una pérdida grande, lo que obliga a llevar compresas), se recomienda cirugía: se coloca una banda suburetral (una especie de cabestrillo que se pone debajo de la uretra, el conducto por el que sale la orina) para que este órgano vuelva a tener apoyo.

-Preguntas habituales a partir de los 60 años:

18. ¿Debo seguir visitando al ginecólogo?

Por supuesto. En la medicina pública, los controles de mama cesan a los 65 o 70 años, mientras que, en la medicina privada se suele realizar una revisión cada dos años, sin límite de edad. A partir de los 65, ya no se hacen citologías, pero la paciente sí puede sufrir incontinencia urinaria o prolapsos.

19. ¿Puedo seguir con mi vida sexual?

Claro. El cuerpo ya no produce tantas hormonas sexuales como en el pasado, y puede producirse sequedad o inflamación de la vulva y la vagina. Para hidratar la vagina y la vulva, puedes utilizar lubricantes. Si las relaciones sexuales son continuadas, la vagina se mantiene más en forma. La esperanza de vida de las mujeres españolas ronda los 85 años, lo que quiere decir que van a vivir una media de 35 años después de la menopausia: un montón de años por delante para mantener una vida activa en todos los sentidos.

20 ¿Qué puedo hacer para prevenir y aliviar la osteoporosis?

El médico controlará su evolución con una densitometría, porque la pérdida de masa ósea no produce síntomas. En nuestro país, afecta a un 35% de las mujeres mayores de 50 años: influyen los antecedentes genéticos, algunos fármacos, el peso y la talla. Para prevenirla o mejorarla, es bueno hacer ejercicios de levantamiento de peso, porque la contracción muscular mantiene la densidad del hueso. Además, es bueno tomar alimentos ricos en calcio, como los boquerones y las sardinas con su espina, los higos secos, el pomelo, las ciruelas, el pan integral, las acelgas y los lácteos. Y los alimentos ricos en vitamina D, que ayuda a la absorción del calcio: setas, caballa, salmón, atún y huevos

