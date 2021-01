25 ene 2021

Puede que, a veces, te preguntes si hay tanta diferencia entre una crema de día y una de noche. Pues sí, la hay, como ya te explicamos en este artículo. Los estudios demuestran que, a partir de los 25 años, es importante incluir en el cuidado de tu piel una buena crema de noche para ayudar a su regeneración. Mientras duermes, tu piel produce más colágeno y ácido hialurónico, responsables de su elasticidad, y a la larga, de mantenerla joven más tiempo. Así que ya estás tardando en hacerte con una buena crema de noche como estas que te proponemos.

Alice Campello, modelo italiana y esposa del futbolista Álvaro Morata, lo sabe muy bien y ha compartido su secreto para lucir una piel firme: la crema de noche PlatinumSupreme, de Masqmai. Este producto consigue una profunda hidratación facial a la vez que reduce arrugas y líneas de expresión mientras duermes gracias a su alta concentración de ácido hialurónico puro, que aporta gran hidratación y ayuda a alisar las arrugas producidas por la sequedad.

Esta recomendación tiene truco, ya que la marca en la que confía Campello para mantener su piel hidratada, está creada por ella misma. La modelo se embarcó en esta aventura empresarial en 2017, diseñando sus propios bolsos de líneas clásicas y elaborados artesanalmente en España, pero pronto introdujo una nueva línea de belleza de la que es su mejor embajadora.

La modelo y empresaria, que dio a luz a su tercer hijo el 29 de septiembre del pasado año, ya comparte junto al futbolista otros dos hijos fruto de sus cinco años de relación y no hay semana que no publique imágenes de su familia con sus casi dos millones y medio de seguidores. Pero con una familia tan bonita, no es para menos.