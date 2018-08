28 ago 2018

Aunque Bella Hadid tiene un cuerpo de infarto, sus redes sociales podrían hacernos creer que su privilegiada silueta se debe a una más que afortunada genética. Hamburguesas, patatas fritas y pizzas se suceden en sus fotografías y vídeos, aunque lo cierto es que cuenta con un prestigioso nutricionista cuyas bases son las que ayudan a la modelo a mantener su silueta, pese a permitirse algún que otro capricho con sello fast food.

Hablamos del doctor Charles Passler, en quien confía cuando se enfrenta a la exigente pasarela de Victoria's Secret. “Son sesiones que nutren el cuerpo, la mente y el alma”, asegura la modelo Amber Valetta, que confía en este mismo médico que ayuda a Bella Hadid a ser una de las diosas de la pasarela.

El cuerpazo que luce Bella Hadid tiene que ver con la genética, la edad y la dieta detox que sigue en ocasiones especiales. pinit

Su programa detox

El doctor es conocido por sus programas detox, que consisten en un plan de siete días con el que limpiar el cuerpo. Las toxinas están presentes no solo en el aire que respiramos, sino en los productos que aplicamos en nuestra piel y en los alimentos procesados que inferimos. El programa Pure Change Program pretende ayudar a desintoxicar el organismo y a crear nuevas relaciones saludables con la comida. Y a mejorar no solo la silueta, sino la calidad del cabello, de la piel y de las uñas. La idea es que final del programa, el porcentaje de grasa corporal haya disminuído y que se mantengan unos hábitos de alimentación saludables adquiridos a lo largo de tan solo siete días.

En esta semana de desintoxicación se consumen batidos, barritas proteicas, aceite de oliva virgen y verduras, aunque los vegetales se han de limitar a 100 calorías en cada comida y han de ser cocinados al vapor o en sopas. ¿Te está empezando a entrar hambre? A nosotras, también.

¿Un ejemplo de alimentación diaria siguiendo el programa?

- Desayuno: batido de proteina.

- Media mañana: media barrita proteica.

- Comida: 100 calorías de verduras (hervidas o en sopa) con una cucharada de aceite de oliva extra y un Detox Support Pack.

- Después de la comida: batido proteico.

- Merienda: media barrita proteica.

- Cena: 100 calorías de verduras (hervidas o en sopa) con una cucharada de aceite de oliva extra y un Detox Support Pack.

- Antes de acostarte: tres cápsulas de magnesio y dos probióticos.

Si te parece complicado seguir esta dieta, has de saber que las modelos siguen el programa durante 21 días cuando se enfrentan a un trabajo importante. El programa de 21 días suma una fase dos al sistema, en la que se introducen proteínas (huevos, pescado, carne roja) y grasas adicionales. Las verduras podrán consumirse ahora crudas o cocinadas a la parrilla o al horno. Lo sé: no estás dando saltos de alegría. Nosotras, tampoco.

Pure Change es el programa detox, que dura 21 días, que sigue ocasionalmente Bella Hadid. pinit

¿Un ejemplo de alimentación diaria siguiendo la fase 2 del programa?

-Desayuno: batido proteico y un Daily Wellness Support Pack

- Media mañana: media barrita proteica.

- Comida: 100 calorías de verduras -hervidas o en sopa-, proteínas y y grasas saludables (medio aguacate, aceite de oliva o aceite de coco).

- Después de la comida: media barrita proteica.

- Cena: 100 calorías de verduras -hervidas o en sopa-, proteínas y grasas saludables (medio aguacate, aceite de oliva o aceite de coco).

Antes de acostarte: tres cápsulas de magnesio y dos probióticos

Pero, ¿qué dieta sigue el resto del año?

La modelo suele desayunar huevos con salchichas cuando puede comer en casa, y cuando ha de comer fuera, se pide un bagel con huevo. A la hora de comer, le encanta tomar salmón o pollo con verduras, aunque de vez en cuando no le dice no a un buen plato de pasta. Además, toma muchos zumos verdes, que son su imprescindible en las jornadas de trabajo, cuando también recurre a chupitos de jengibre. Aunque el doctor Passler odia la cafeína, la modelo reconoce que se toma tres espressos antes de la hora de comer.

A pesar de que a su nutricionista no le gusta que tome café, Bella no puede vivir sin él. pinit

La conclusión final

La modelo confía en los programas detox severos cuando tiene un desfile importante, pero no podemos negar que tiene un metabolismo privilegiado que le permite darse caprichos de forma constante. Aunque en su día a día come de forma saludable, no se priva de platos de pasta, de bocadillos de queso fundido (reconoce que suele tomarse uno al día cuando le entra hambre) y no es de las que suben a sus redes tostadas con aguacate ni platos de copos de avena. ¿Detox? Sí, pero de vez en cuando. ¿Que si tenemos envidia? Un poco, no vamos a negarlo.

