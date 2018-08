30 ago 2018

Cuando Jennifer Lopez celebró su 49 cumpleaños, medio mundo se quedó boquiabierto al observar su envidiable silueta. ¿Cómo consigue la cantante tener un fibrado cuerpo digno de una veinteañera habituada a asistir al gimnasio?

Junto a sus sesiones de entrenamiento y sus interminables ensayos de baile, Jennifer sigue una dieta saludable de la mano de su nutricionista, Haylie Pomroy, que también trabaja con Reese Witherspoon y que acaba de lanzar el libro ‘Metabolism Revolution’ con el fin de que todas podamos tener el cuerpazo de JLo.

Una limpia sin restricciones

Jennifer no bebe alcohol, huye de la cafeína y se asegura de beber agua constantemente para estar siempre perfectamente hidratada. Toma alimentos reales, es decir, no incluye en su dieta alimentos procesados que contengan edulcorantes, colorantes o conservantes, pues según su nutricionista, estos alimentos interrumpen la actividad metabólica. Su entrenadora, Tracy Anderson, apoya esta norma al 100 %. “Jennifer come muy limpio porque necesita alimentos que le ayuden a mantener la energía dada su apretada agenda. Solo toma comida orgánica, proteínas de gran calidad y alimentos con muchos nutrientes”, asegura a la revista ‘People’.

¿Acaso ya estás bostezando? Tranquila: Pomroy es partidaria de hacer un cheat meal semanal para acelerar el metabolismo, por lo que una hamburguesa de vez en cuando está más que permitida.

Su comida habitual, al margen de comidas trampa, consiste en salmón con brócoli y ensalada con vinagreta. A la hora de cenar, suele tomar proteína con quinoa.

Aunque muchas fit girls son partidarias del cardio en ayunas, la nutricionista de Jennifer Lopez recomienda comer durante los 30 primeros minutos tras despertar para evitar así estresar al metabolsimo, pues el organismo genera cortisol, una hormona de emergencia que obliga al cuerpo a almacenar grasas, ante la ausencia de alimentos.

La calidad gana a la cantidad

El menú de Jennifer es saludable y variado y no se basa en las calorías ingeridas, pues el metabolismo se ralentizarse cuando las raciones se reducen de forma significativa. Pomroy explica que cuando se reducen las raciones, el cuerpo cree que debe guardar más energía y el metabolismo se ralentiza.

Jennifer se asegura de no pasar hambre y lleva consigo frutas y verduras para evitar caer en la tentación de comprarse una bolsa de patatas. También toma un snack antes de entrenar para evitar que el organismo genere cortisol.

Los abs se cocinan en la cocina y en el gym

La cantante combina los entrenamientos de Tracy Anderson, la socia de Gwyneth Paltrow, con los de David Kirsch. Mientras que las sesiones con Tracy son más libres y se centran en fortalecer glúteos y abdominales, las de David son de alta intensidad y combinan sesiones de boxeo con burpees. Sus métodos son muy específicos y diferentes, pues Jennifer asegura hacer sesiones coreografiadas y ejercicios de tonificación con Tracy, mientras que con Kirsch se centra en ejercicios que trabajan el core y planchas junto a sesiones de HIIT.

