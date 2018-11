29 nov 2018

Compartir en google plus

Este diciembre comenzará la época de cenas de empresa, fiestas navideñas y comilonas familiares que tanto nos gustan, pero que a la vez siempre acaban convirtiéndose en un auténtico peligro para nuestra dieta. Y es que todas esas cenas y comidas siempre acaban por traducirse en atracones llenos de postres, azúcar y esas temibles calorías de más. Pero para qué mentirnos... Es casi una misión imposible resistirse a todos esos dulces y turrones.

Por eso, hemos pensado que es el momento de que sepas identificar aquellos postres y dulces con menos calorías que te ayudarán a no coger demasiados kilos de más estas navidades y que harán que la vuelta al gimnasio de enero sea mucho más llevadera.

Empezamos con nuestra lista de los 5 que menos engordan (de menor a mayor y por cada 100 gr de producto) pero ojo no olvides que la moderación es la clave y que una persona toma de media diaria entre 1500 y 2500 calorías. ¡Empezamos!

- Roscón de reyes: Es uno de los dulces más habituales en estas fechas y además de estar riquísimo, es uno de los que menos calorías tiene (unas 300 calorías por cada 100 gramos).

- Panettone: Este es otro de nuestros favoritos y también uno de los dulces que menos engorda (unas 374 calorías).

Es uno de los dulces de Navidad con menos calorías. pinit

- Polvorón sin azúcar: Es uno de los clásicos dulces navideños y quizás de los que más cuesta decir que no en las cenas familiares. Si los consumes sin azúcar y con harina integral te encantará saber que no llegará a las 450 calorías.

-Almendra garrapiñada: Las almendras garrapiñadas son esas almendras recubiertas con caramelo y azúcar caramelizado que nunca faltan en la cena de Nochebuena y Nochevieja y que acaban convirtiéndose en un auténtico vicio. Este dulce tenemos que confesarte que tiene un poquito más de calorías que las anteriores, pero no suelen superar las 500 calorías.

-Mazapán: Este es sin duda, junto con los polvorones tradicionales (564 calorías), uno de los dulces que más engordan. En concreto por cada 100 gramos suelen contener unas 503 calorías. Así que si los consumes, que sea con moderación.

Es, junto con los polvorones tradicionales, uno de los dulces que más engordan. pinit

¿Ya has tomado nota de todo? No olvides que es importante controlar los alimentos calóricos, pero también debes intentar compensar. Y es que sabemos que en estas fechas es mucho más difícil no dejarse llevar por ese tipo de alimentos y dulces, así que siempre podremos intentar compensarlo al día siguiente con una comida más ligera de verdura o fruta y con un poco de ejercicio.

Más noticias relacionadas...

- Si ya tienes 40 años, estos son los cambios que deberías hacer en tu dieta

- Siete alimentos detox que te ayudarán a depurar tu organismo

- Todo lo que Ariadne Artiles ha contado de su dieta