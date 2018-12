21 dic 2018

No, nadie nos tiene que explicar que, demasiado a menudo, estrenamos el Año Nuevo con kilos también nuevos… Planificar un poco nuestra dieta y recurrir a trucos de organización alimentaria como estos ayuda a no ganar peso durante las fiestas y, además, alimentarnos mejor y de forma más sana.

No hagas dieta, come sano

Si pensamos que nuestra alimentación se basa en privarnos de determinados alimentos, pensaremos que estamos renunciando al placer, lo que despierta un inevitable sentimiento de frustración. En vez de enfocarse en lo que no se come, es mucho más positivo centrarse en lo que sí disfrutamos.

Identifica los alimentos que te pierden

¿Quién no recuerda el famoso anuncio que decía “cuando haces pop, no hay stop”? Y es que es habitual que haya alimentos que no solo despierten el deseo de comerlos, sino que nos incitan a devorarlos sin freno. Para algunas personas es el chocolate. Para otras, las patatas fritas. O el queso. O el pan… ¡O el turrón y el mazapán! Identificar la comida que “nos pierde” es el primer paso para evitarla.

Una vez identificados los alimentos que nos impulsan a comer sin control, no hay que renunciar a ellos, sino saber cómo consumirlos. ¿Lo mejor? Hacerlo rodeados de otras personas, en cantidades limitadas y fuera de casa, para no tener la tentación de puertas hacia dentro.

¿Qué nos pierde el roscón? Si se puede, en vez de comprar uno grande para casa, se sale a merendar el mejor roscón de toda la ciudad con la familia y nos evitamos excedernos al disfrutarlo.

No pienses en lo que no puedes comer

Es muy mala idea pensar que cuidar la alimentación es renunciar, renunciar y nada más que renunciar. Todo lo contrario: al cuidarnos, lo que hacemos es elegir tratarnos bien, y renunciar a maltratarnos. Visualicemos cómo nos sentimos cuando no estamos hinchados y esa imagen mental nos ayudará en momentos de debilidad.

Evita aburrirte o estar sin hacer nada

Cuando el diablo se aburre... Caza moscas con el rabo, dice el refrán. Y el ser humano, cuando está aburrido, recurre demasiado a menudo a la omnipresente comida para entretenerse. Identificar esos espacios donde nos llevamos comida a la boca de forma casi inconsciente –viendo la tele, casi siempre– y llenarlos de otras actividades es una forma de ahorrarnos calorías y calorías que, además, no disfrutamos realmente.

¡Qué viva el caldo!

El invierno es tiempo de caldos y de consomés, y estos pueden ser los aliados más estratégicos para tomar antes de comer. Al estar calientes, sacian y reducen la ansiedad por empezar a comer, todo ello con poquísimas calorías.

Come equilibrado

No todo es exceso y desparrame en las fiestas. Hasta en los menús más tradicionales hay platos que son deliciosos y nutricionalmente muy recomendables. Los ya mencionados consomés (desgrasados, claro); espárragos, marisco, besugo, lombarda… Acompañar los platos principales con variedad y cantidad de verdura los hace más saludables y reduce de forma automática las calorías.

Descubre cuáles son tus debilidades

Reflexiona sobre tu rutina y las situaciones y/o momentos que hacen derrapar las buenas intenciones. Quizás es el momento de los aperitivos… O el picoteo mientras comes… A lo mejor es el pan y la mantequilla de antes de comer, o los turrones que se quedan en la bandeja durante la sobremesa. Identifica los elementos que pueden provocar una avalancha de calorías innecesarias para ponerles freno antes de que sucedan. ¡Prevenir es mejor que curar! (Y que hacer dieta…)

