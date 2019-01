2 ene 2019

Los propósitos de Año Nuevo son ya un clásico del autoengaño, con el peliagudo tema del adelgazamiento como objetivo estrella de estas fechas. No deja de ser fascinante que haya tantas personas convencidas de que es ahora, precisamente ahora, cuando van a domeñar por fin su fuerza de voluntad. El cambio de año parece llevar consigo algún tipo de embrujo que nos convence de que funciona el clásico "año nuevo, vida nueva". No nos paremos a pensar que, aunque estrenamos calendario, nosotras seguimos siendo exactamente las mismas, con la misma resistencia a los dulces, golosinas y manjares varios de la gastronomía: cero.

Los dulces nos tientan durante todo el año. pinit

Es cierto: tras el atracón que suponen las fiestas de Navidad nuestro cuerpo pide a gritos un detox. Sin embargo, no podemos confundir el lógico deseo de nuestro cuerpo de volver al orden con la determinación firme de iniciar una dieta en serio. Que hoy ya no te apetezca comer opíparamente no significa que mañana no vayas a volver a mirar con ojos golositos los turrones y polvorones que aún circulan por tu casa. Esa es una de las razones por las que estos primeros días de enero son los peores para iniciar una dieta: no solo quedan aún muchos dulces en los armarios, sino que está por llegar la festividad de Reyes, con sus consabidos roscones, cavas, vinos dulces y agasajos varios.

Dos factores más disuaden de iniciar dieta ahora mismo. Lo advierten todos los expertos: cuando arrecia el frío (precisamente ahora) nos apetece más refugiarnos en comidas calóricas, los postres calientes, el chocolate. Limitarse a la fruta y las ensaladas es, con este tiempo, una heroicidad. Además, al sucumbir en las múltiples tentaciones que aún acechan en enero y fallarnos a nosotras mismas, podemos caer en cierta frustración paralizante que nos disuada de recomenzar nuestro buen propósito de recuperar el peso ideal. Lo mejor: esperar a febrero para iniciar dieta y compensarlo retomando el gimnasio. Y dejar de tomarnos enero como el mes del ahora o nunca.

