Aunque las tostadas con aguacate y semillas de sésamo y los bowls de açai sigan presentes en nuestro feed de Instagram, los alimentos saludables que prometen ayudarte a conseguir más likes en redes sociales y en tu menú van a cambiar este año según el último informe de Whole Foods Market. Prepárate para hacer la lista de la compra y para saber qué filtro le sienta mejor a cada uno de los alimentos que planean agolparse en tu despensa y en tus fotos de Instagram el año que viene.

Snacks de carne… sin carne

Los expertos señalan que cada vez son más los que prueban alternativas a la carne sin ser por ello veganos ni vegetarianos. Los snacks diferentes pretenden adentrarse en tu cocina para demostrar que la moda de las cortezas de lentejas no era una corriente pasajera.

Las setas de cardo se han convertido en el ingrediente perfecto con el que preparar suculentos guisos sin carne y las patatas de clara de huevo son la opción preferida de las que siguen una dieta cetogénica o la paleo.

El triunfo del océano gracias a las algas

Las algas llevan muchos años demostrando que el fondo del mar guarda deliciosos y saludables secretos, pero ahora no quieren limitarse a condimentar ensaladas. La mantequilla de algas y los noodles de algas quieren que este año tu cocina no solo tenga menos calorías, sino alma marinera, y no están solas, pues los chips de piel de salmón deshidratada se erigen como otro de los snacks a tener en cuenta en 2019.

Probióticos

Sabemos que a estas alturas has oído/leído la palabra probiótico tantas veces que tan solo verla de nuevo de hace tiritar, pero los alimentos enriquecidos con probióticos, como la mantequilla de nuez y la granola -que, como puedes observar, sigue entre nosotros un año más- pretenden seguir luchando contra el estreñimiento y la hinchazón abdominal y continuar activando las defensas y favoreciendo mantener el peso ideal. Si pensabas que el kimchi se iba a quedar en el 2018, tenemos que decirte que te equivocas. Sorry!

Helados que no contemplan el chocolate

Parecía imposible no volver a hablar de las bondades del chocolate negro, pero los helados del 2019 prefieren optar por otros ingredientes healthy. Helados de hummus, aguacate, tahini y agua de coco quieren convertirse este año en los nuevos helados de mochi.

Grasas saludables

A estas alturas, hablar de grasas saludables y dar seguidamente un speech de sus beneficios está demodé, lo sabemos, pero no lo está señalar que las dietas en boga en la actualidad son las que apuestan por no excluir las grasas saludables manteniendo una ingesta moderada de hidratos y generosas raciones de proteínas.

El ascenso de la mantequilla clarificada, así como de chocolates rellenos de mantequilla de coco y de cafés veganos que siguen la estela del ya mítico café bulletproof, es otra de las claves de la alimentación saludable del 2019.

Una oda a los snacks

La máquina de vending pierde cada vez más su protagonismo en aras de los snacks saludables, que están más de moda que nunca tras demostrar las dietas fitness las ventajas de comer entre cinco y seis veces al día en lugar de tan solo tres. Quesos envasados en raciones individuales, medias baguettes con queso de cabra y versiones artesanales de clásicos, como sándwiches de mantequilla de cacahuete y chuches de arroz inflado sin gluten, son algunas de las alternativas para picar entre horas. Eso sí: recuerda que estamos hablando de snacks saludables, no de snacks con los que perder peso. Siempre nos quedarán los clásicos pepinillos en vinagre, ¿no?

