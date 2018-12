12 dic 2018

Compartir en google plus

Controlar nuestra alimentación es una de las partes más esenciales para mantener una buena salud y un peso adecuado. Pero lo que tenemos que tener claro es que los milagros no existen y que una mala alimentación no te va a librar de engordar a no ser que te pases más tiempo en el gimnasio que durmiendo. Pero lo que sí es cierto es que controlando nuestra alimentación y adoptando unas pautas y hábitos más saludables, podremos conseguir controlar nuestros kilos de más.

Lo más importante que tendrás que tener en cuenta es cuándo comer y cómo ¡Toma nota!

1. Desayunar: Es una de las comidas más importantes del día y por lo tanto una de las que no nos podemos saltar. Los expertos recomiendan hacerlo una hora después de levantarnos, esto facilitará que el metabolismo queme las calorías más rápidamente durante el resto del día.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. pinit

Además desayunar nos ayuda a estar más despiertos y concentrados el resto del día.

2. Comida y cena: Uno de los hábitos que debemos intentar es no comer más tarde de las 3 de la tarde. En cuanto a la cena, intenta que sea unas 3 horas antes de ir a dormir. Estos dos hábitos facilitaran que nuestro cuerpo consiga predecir los momentos de ingesta y que pueda estar preparado para quemar calorías en esas horas.

3. No vale engullir: Por mucha hambre y ansia que tengas te aconsejamos que intentes masticar y saborear la comida. De esta manera y comiendo más despacio conseguirás llenarte antes y evitarás comer más de lo que tú estómago necesita.

4. El tamaño y el color del plato cuentan: Uno de nuestros mayores errores es comer con los ojos. De hecho esto nos hace que muchas veces echemos más en el plato de lo que tenemos que comer. Para evitar esto es importante que tengas en cuenta estos dos elementos ya que por ejemplo, un plato pequeño lleno te dará la sensación de que hay más comida. El color del plato también influye ya que si es de color rojo, negro o azul también comerás menos.

La explicación es que el contraste de estos colores con la comida te hará pensar que hay la misma cantidad de comida que en un plato claro, aunque la ración sea menor.

5. Haz deporte y come sano: El deporte es uno de los hábitos más efectivos para conseguir este objetivo ya que será el mejor remedio para quemar las calorías y esos molestos kilos de más. Además también te aportará muchos más beneficios a tu vida.

Hacer ejercicio y comer sano te ayudará a mantener tu peso controlado. pinit

Por otro lado una alimentación sana y equilibrada es esencial para conseguir bajar peso. No se trata de comer menos sino de comer bien y a las horas adecuadas (desayuno: entre las 7:00 y las 8:00 h /pieza de fruta a media mañana: entre las 10:00 y 11:00 h / comida: entre las 13:00 y las 15:00 h /merienda: entre las 16:00 y las 15:00 h / cena: entre las 19:00 y las 21:00 h).

Más noticias relacionadas...

- Los dulces de Navidad que menos engordan son...

- Esto es lo que tienes que comer para combatir el resfriado

- Cómo adelgazar en la menopausia (o al menos no engordar)