21 ene 2019

Compartir en google plus

Somos conscientes de que hacer ejercicio es necesario para nuestra salud pero, digámoslo todo, aunque la salud es importante, también lo hacemos por sentirnos mejor con nosotras mismas, ¿o no? Sin embargo, tenemos que decirte que si tu objetivo principal es adelgazar, el gimnasio no puede ser tu único aliado, sino que debemos hacer una dieta adecuada. Pero, ¿y si ya lo haces y no notas resultados? Tranquila, es de lo más normal.

La mayoría de veces cuando hacemos dieta solemos pensar que lo estamos haciendo fenomenal, ¿verdad? Pues tenemos que decirte que, por desgracia, cuando estamos a régimen cometemos muchos errores en la alimentación de forma inconsciente. Te contamos cuáles son para que no vuelvan a repetirse y que, así, notes resultados de una vez por todas. ¡Atenta!

1. Copiar la dieta a tu amiga

Tu mejor amiga lleva unos meses siguiendo una dieta y le va de lujo. Tú también quieres pero a ti no te hace el mismo efecto... ¿qué está pasando? La respuesta es sencilla, cada persona es un mundo y, por tanto, tenemos constituciones y necesidades nutricionales diferentes. Hay personas que necesitan más calorías, mientras que otras muchas menos. Por tanto, uno de los principales errores que todas cometemos (o hemos cometido alguna vez) es querer llevar a cabo esta misma alimentación. Si verdaderamente buscas un asesoramiento eficaz, ¿por qué no te animas a hacer una visita al nutricionista? Él sabrá ayudarte y te hará una dieta personalizada y exclusiva para ti.

2. Quitarle importancia a la hidratación

No es ni la primera, ni la segunda, ni, probablemente, la tercera vez que te lo decimos. Hidratarse es clave en toda alimentación. Nos ayuda a controlar nuestro peso corporal y a eliminar toxinas. Una de las confusiones más frecuentes es confundir la sed con hambre y cuando esto ocurre lo primero que hacemos es abrir la nevera y picar, de forma que sumamos calorías innecesarias. ¿Por qué no pruebas a beberte un buen vaso de agua? ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!

3. Pasarse con los alimentos 'light'

Es ponernos a dieta y volvernos locas en el súper porque nuestra lista de la compra se vuelve 0,0 pero, ¿es lo correcto? No siempre estos tipos de alimentos pueden ayudarnos a perder peso. Según un estudio de National Obesity Forum y Public Health Collaboration de Reino Unido, consumir de forma frecuente estos alimentos bajos en calorías puede llegar a generar la misma o más cantidad de azúcar y grasas de lo que dicen eliminar. ¡Por lo que tendremos que andarnos con ojo!

4. Obsesionarnos con las calorías

Las calorías de los alimentos, lógicamente, son importantes ya que necesitamos reducir energía para adelgazar. Sin embargo, saber de dónde vienen estas también es necesario. ¿Sabías que las grasas trans aportan la misma cantidad de calorías que los alimentos ricos en omega 3? Sin embargo, sabemos de sobra que las grasas es uno de los nutrientes que debemos evitar a toda costa, mientras que los omega 3 son saludables para nuestro organismo. En ocasiones, las etiquetas pueden darnos información errónea y podemos llegar a obsesionarnos a la hora de contar calorías.

5. No hacer ejercicio

Ya lo hemos dicho antes. La dieta es importante, sí, pero sin hacer ejercicio no servirá de nada. La actividad física nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo, a tonificar y a perder la grasa mala, mientras mantenemos la buena. Así que ya está dicho... ¡al gimnasio!

pinit unsplash

6. Saltarse el desayuno

Nos levantamos por la mañana con el tiempo justo y si tenemos que prescindir del desayuno, no dudamos una milésima de segundo en hacerlo... ¡error! Se trata de la comida más importante del día (lo habrás escuchado mil veces). Si no desayunamos sufriremos las consecuencias durante todo el día, ¡y a ver quién le dice a nuestro estómago que no picamos algo a media mañana!

7. No tener en cuenta las proporciones

Podemos comer sano pero sin descuidar la cantidad. Si por ejemplo, comes verduras pero te pasas con la ración lo estás haciendo mal y, si por el contrario, escaseas con la cantidad, también. No hay que pasarse ni quedarse cortas porque, de esta forma, aprenderemos a comer con moderación y controlar nuestra ingesta de alimentos.

8. Abusar de la sal

Si estamos a dieta no dudamos en eliminar el azúcar de nuestra alimentación pero, ¿qué pasa con la sal? Se trata de otro de los alimentos que, sin duda, debes tener en cuenta, pues su consumo excesivo puede ayudarnos a ganar peso en lugar de perderlo. Esto se debe a que promueve la hidratación deficiente y a una mayor retención de líquidos, principalmente.

9. Tomar demasiadas calorías líquidas

No debemos preocuparnos solo por lo que comemos, sino también por lo que bebemos. Las bebidas, especialmente las azucaradas, cuentan con más calorías de las que te puedes llegar a imaginar. Por tanto, están totalmente prohibidas aquellas como los refrescos, los batidos, los zumos de brick o el alcohol.

10. Suprimir grupos de alimentos

Otro de los errores más frecuentes que cometemos cuando nos ponemos a régimen es eliminar grupos de alimentos, así porque sí. Hablamos, sobre todo, de los hidratos o las grasas. Sin embargo, hacer esto de golpe puede tener consecuencias para nuestro organismo, como más ansiedad por la comida y un aumento de peso. Si por el contrario, consiguiéramos adelgazar, una vez que terminemos con la dieta, esta estrategia tendría el efecto rebote y volveríamos a aumentar de peso.

También te interesa...

Quema grasa y gana músculo en 4 días con la dieta del aguacate

Esto es lo que pasa cuando comes avena a diario

Todo lo que necesitas saber de las dietas bajas en carbohidratos