24 may 2019

Aunque lo habitual es que las dietas se pongan de moda de la mano de las celebridades femeninas, el actor Chris Pratt ha sido el responsable de popularizar una dieta inspirada en -esperamos que estés sentada, porque lo que viene a continuación puede sorprenderte- el Antiguo Testamento. Conocido como Daniel Fast, el Ayuno de Daniel se inspira en las 21 jornadas durante las cuales el profeta Daniel se alimentó a base de una cantidad mínima de vegetales y agua. Chris Pratt, protagonista de Jurassic World, ha sido el responsable de dar a conocer esta curiosa dieta al público mainstream, pero el blog The Daniel Fast, creado por Susan Gregory hace doce años, es el encargado de modernizar esta dieta bíblica cuyo fin no es solo perder peso, sino lograr una desintoxicación espiritual. Tal y como Susan asegura, esta dieta solo permite incluir alimentos cultivados a partir de semillas.

Durante 21 días quien siga esta dieta solo podrá beber agua y tendrá que excluir de su alimentación la carne, los productos lácteos, el azúcar, el pan con levadura y todos los alimentos refinados y procesados. Tal y como indica el blog The Daniel Fast, no se permiten “ni la carne ni los productos de origen animal, incluyendo pero sin limitarse a la ternera, el cordero, el pescado y el pollo. Tampoco se permiten los productos lácteos, incluyendo pero sin limitarse a la leche, el queso, la mantequilla y los huevos. No se permiten los edulcorantes, incluyendo pero sin limitarse a la miel, los siropes, el azúcar, el jugo de caña y la melaza. No se permiten los alimentos procesados, incluyendo pero sin limitarse a los saborizantes artificiales, el arroz blanco, la harina y los alimentos con conservantes. No se permiten los alimentos fritos, incluyendo pero sin limitarse a las patatas fritas y las tortitas de maíz. Las grasas saturadas como la margarina y la manteca no están permitidas. Las bebidas que no se permiten incluyen pero no se limitan al café, el té, las bebidas gaseosas, las bebidas energéticas y el alcohol”.

Durante el Ayuno de Daniel solo se puede beber agua y comer verduras, legumbres, semillas, pipas, cereales, frutas y aceites de origen vegetal. pinit wildfox

Por si te lo estabas preguntando, porque tras tantas restricciones nosotros sí lo hemos hecho ya, verduras, legumbres, semillas, pipas, cereales, frutas y aceites de origen vegetal son los alimentos permitidos en esta dieta.

Pero, ¿es saludable?

Richard Bloomer, de la Universidad de Memphis, ha llevado a cabo diversos estudios para analizar el Ayuno de Daniel. Los resultados indican que tras seguir este tipo de alimentación durante tres semanas, los que siguen sus directrices reducen los factores de riesgo que conducen a problemas cardiovasculares y el estrés oxidativo. Asegura que esta dieta no solo es muy similar a la dieta vegana, sino que cree que es más saludable al eliminar completamente los alimentos procesados. Aunque esta dieta no limita el número de calorías ingeridas, Bloomer cree que los que la siguen terminan comiendo menos gracias al poder saciante de los nutrientes y la fibra.

“Si crees que la fuente esencial de proteínas se encuentra en el pollo, la ternera o el marisco, ¡dale a las opciones vegetales una oportunidad! Las proteínas de origen vegetal son una opción muy saludable para cualquier persona. Las mujeres necesitan 46 gramos de proteínas diarias y los hombres, 56 gramos. Entre legumbres, judías, nueces, semillas, cereales y algunas frutas y vegetales, podemos obtener todas las proteínas necesarias sin recurrir a los animales”, explica la chef Sally Cameron en el libro The Daniel Plan 10-Day Meal Plan.

“Si tienes problemas de salud, contacta con tu médico antes de embarcarte en cualquier tipo de ayuno, incluido el de Daniel”, advierte el blog The Daniel Fast. Sin embargo, Business Inside incluye el Ayuno de Daniel en su listado de dietas peligrosas al asegurar que carece de una base científica.

Un ejemplo de un día en el Ayuno de Daniel

Desayuno: copos de avena con canela, arándanos, almendras y smoothie de frutas.

Comida: bowl de arroz integral con judías, maíz y cilantro.

Cena: pasta de lentejas con aceite de oliva, ajo, perejil y sopa de pimientos asados.

Snacks: nueces, palomitas, manzana, hummus o mantequilla de cacahuete.

No te pierdas...

- Paula Ordovás toma el desayuno healthy perfecto para llenarte de energía

- Dieta paleo: ¿qué es y por qué es tan popular?

- Estos son los alimentos prohibidos (y admitidos) si tienes colesterol