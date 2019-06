13 jun 2019

Compartir en google plus

La dieta Pegan, una de las más populares en la actualidad, nace de la combinación de la dieta paleo y la dieta vegana. Pero ¿es posible mezclar una dieta que prima la proteína animal sana con una que se caracteriza por evitar consumir productos de origen animal?

Este régimen creado por el nutriólogo estadounidenses Mark Hyman, combina la dieta paleo, basada en la alimentación de nuestros antepasados prehístoricos en la cual abundan las carnes, huevos, pescados, frutos secos y semillas con la dieta vegana volviendo a los alimentos de origen vegetal los principales protagonistas de la dieta pegan.

Esta dieta está cada vez más en boga por ser una buena alternativa para bajar de peso; pero, ¿lo sabemos todo sobre ella?; ¿cuáles son los alimentos que la integran?

En la dieta paleo la principal referencia es que no se aceptan alimentos procesados, pues intentando imitar la dieta de nuestros antepasados cazadores- recolectores, así que se evitan todos aquellos cereales o granos que han pasado por la industria. También se excluye de la dieta pegan los aceites de semillas como girasol y se priorizan como fuentes de grasas los aceites de oliva extra virgen, de coco o de nueces de macadamia. No se permiten cereales ni derivados ni tampoco lácteos.

Estas son las 8 cosas que debes saber de esta dieta:

Verduras en la dieta pegan pinit

1. La base, como ya hemos dicho, de esta dieta es copiar principalmente de la paleo la incorporación de proteínas de origen animal de calidad. Y de la vegana toma la base principal de las semillas, verduras y frutas.

2. Reduce el colesterol, el riesgo de padecer enfermedades del corazón y mejora la inflamación, ya que contiene altos niveles de Omega3, que provienen del pescado azul o de las nueces, y gracias también a la disminución en el consumo de carne que se experimenta en esta dieta.

3. El consumo de azúcar se ha de minimizar lo máximo posible en la dieta pegan.

4. En la dieta pegan están completamente prohibidos los lácteos y el gluten, ya que éstos son considerarlos dañinos para el organismo por diferentes expertos.

5. La dieta pegan fomenta el consumo de alimentos naturales que no estén procesados. Gracias a este requisito es una de las menos tóxicas que existe.

Proteínas en la dieta Pegan pinit

6. La dieta pegan, al estar a caballo entre la paleo y la vegana, es más saludable y equilibrada, ya que cubre las necesidades del organismo sin producir carencias de ningún tipo.

La carne, incluida la carne roja, debe ser criada de forma sostenible y consumirse en cantidades pequeñas, nunca como plato principal.

Algunos de los alimentos que incluye la dieta pegan son, por ejemplo, naranja, café, lechuga, pepino, tomate, pollo, soja, espárragos, fruta, entre otros.