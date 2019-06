25 jun 2019

Es difícil no caer en la tentación y menos durante el verano. Helados, tapeo, terracitas, barbacoas… la temporada estival trae momentos inolvidables pero también es un campo de minas complicadas de esquivar a la hora de llevar una dieta saludable y mantener la línea. Te damos algunos trucos para adelgazar sin necesidad de pasar hambre porque ¡no hay necesidad!

Olvídate de las distracciones en la mesa

Si ya de por sí comemos más de lo que necesitamos, si te pones a comer mientras miras el móvil, trabajas con tu ordenador, te pones una serie de Netflix o un programa de la tv, vas a comer de forma mecánica sin tener consciencia de lo que comes por lo que tardarás más en saciarte y comerás de más. Intenta sentarte a comer pensando solamente en comer y practicando el mindful eating (alimentación consciente), es una buenísima técnica para no ingerir calorías de más.

El tamaño y el color importan

Cuanto más grande sea el plato más vas a llenarlo y más vas a comer sin darte cuenta. Para engañar al cerebro y sentirte saciada con menor ingesta de alimento intenta no llenar un plato grande, y si son pequeñas cantidades de comida, fruta, frutos secos o cualquier alimento, sírvelos en un cuenco que no sea liviano para que engañar al cerebro que tendrá la percepción de que ha comido más alimento del que realmente había al estar en un plato o bol pesado.

En cuanto a los colores utiliza siempre platos de un color que contraste con la comida que pones en él, por ejemplo no utilices un plato verde para comer ensalada porque tu cerebro tardará más en mandar la sensación de saciedad. Ten en cuenta que los colores rojo y amarillo favorecen el comer rápido así que utiliza colores que contrasten y que aporten calma y sosiego a tu comida, comerás menos y te sentirás satisfecha antes.

El agua como aliado anti-hambre

Un truco para comer menos que realmente funciona es beber un vaso grande de agua antes de comer, hará que tu estómago esté más lleno, se calma el gusanillo que hace que piques y comas de más y te va a ayudar a sentirte menos hambrienta. A veces también es de gran ayuda beber agua ante un antojo o impulso irrefrenable de comer, porque muchas veces el cerebro confunde el hambre con la sed. Curioso ¿verdad?

Reduce los carbohidratos

Basar la dieta en carbohidratos lo que hace es que sientas hambre antes y que aumentes la ingesta calórica diaria. Reduce los hidratos de carbono y tómalos como acompañamiento de tus menús, añade más proteína de calidad a tu dieta, como pollo, pavo, pescado y huevos; y grasas saludables con moderación, como frutos secos, aceite de coco, aceite de oliva, semillas y aguacate; estos alimentos son saciantes y no vas a sentirte hambrienta antes de tiempo, por lo que te permiten guardar la línea sin necesidad de sacrificios.

Evita las tentaciones en casa

No almacenes en casa alimentos procesados, comida preparada ni snacks poco saludables porque caerás en la tentación de comer alguno y una vez piques te costará salir del círculo vicioso. No comas alimentos directamente de una caja o una bolsa porque no serás consciente de la cantidad que ingieres y vas a acumular calorías extra. Investigadores de Cornell han demostrado que si comes patatas fritas directamente de la bolsa vas a comer un 50% más que si las sirves en un plato.

Mastica los alimentos

Masticar mucho los alimentos hace que comamos menos. Según los expertos lo ideal sería masticar al menos 40 veces cada bocado, sí, parece mucho, pero también es verdad que el cerebro transmite la información de saciedad después de 20 minutos de ingesta, así que sumando ambas cosas vas a poder ingerir menos comida y sentirte realmente satisfecha. ¡A masticar se ha dicho!

Más verdura

Las verduras nunca deberían faltar en tu dieta y mucho menos si estás haciendo una dieta de adelgazamiento. Son ricas en fibra y muy saciantes, grandes cantidades de verdura a la vista tienen mucho volumen y sin embargo muy pocas calorías por lo que es ideal tomarlas cada día y si puede ser en cada comida importante del día. También puedes optar con tomar entre horas frutas o verduras deshidratadas que son deliciosas y un snack sano que, al ser crujiente, te va a ayudar a matar el gusanillo de tentempiés poco saludables fácilmente.