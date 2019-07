22 jul 2019

En la redacción el tema último (y único) de conversación versa sobre los alimentos que nos sientan mal. Y es que, comer es un placer, de eso no hay duda. No obstante, cuando se convierte en una tortura porque hay ciertos aliementos que no te sienten bien, deja de ser algo divertido y se convierte en un auténtico calvario.

Por eso, el descubrimiento de esta dieta nos ha hecho saltar de alegría; es algo restrictiva, pero promete terminar con las molestias que producen ciertos alimentos, y con la hinchazón.

Realmente, esta 'dieta' no tiene como próposito primero adelgazar, sino hacer que nos sintamos mejor. Aunque claramente, si reduces la ingesta de alimentos, perderás peso.

Este proceso, que puede durar de tres a ocho semanas consiste en eliminar de la dieta todos aquellos alimentos que no sienten bien, para poco a poco, ir introduciéndolos de nuevo en el día a día.

"¿Puedo hacer esta dieta sola?"

Lo más recomendable es que no, ya que debes recibir los nutrientes necesarios a través de los alimentos que sí ingieras, por lo que lo más recomendable es que un nutricionista especializado te paute qué comer y qué no para sentirte mejor.

¿Cómo debo empezar?

El proceso es sencillo, pero debes prestar mcuha atención a tu alimentación. En un cuaderno, apunta todo lo que comes en el día y las sensaciones que te aporta: hinchazón, pesadez... según cómo te siente, deberás eliminarlo o no de tu dieta de forma momentánea.

Lo ideal es retirar de tu alimentación las frutas, verduras o lácteos que no te sienten bien (la proteína) para que tu organismo genere una especia de 'detox' y tu estómago se recupere. Consumir los nutrientes al completo que tu cuerpo necesita para funcionar puede ser difícil, pero la solución es muy sencilla: con un multivitaminico será suficiente, pero lo mejor es tomar los complejos que te recete el profesional.

Una vez llevado a cabo estos pasos, llega la hora de volver a introducir estos alimentos. Eso sí, poco a poco. Muy poco a poco y por grupos alimenticios y de forma individual.