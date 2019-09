11 sep 2019

La keto, la mediterránea, la Dunkan... cuándo hablamos de dietas de adelgazamiento las opciones son infinitas. Hay métodos mucho más infalibles que otros, de eso no hay duda. Sin embargo, no todos son igual de saludables y desgraciadamente, a largo plazo, pueden acarrear problemas de salud. Por ejemplo, la dieta del tomate, una de las últimas tendencias en la red, es una de ellas. ¿Obtendrás resultados rápidos? La respuesta es clara; sí. Pero lo más probable es que engordes lo que adelgaces en poco tiempo.

Si quieres perder peso, te estarás preguntando, ¿Qué dieta me conviene más? Hay varias que puedes seguir; lo más importante es que sean saludables y se adapten a tu tipo de vida. Con cabeza.

Porque septiembre se puede hacer cuesta arriba, hemos seleccionado las siete dietas más famosas (y populares) en Internet y te decimo cuál es la mejor. Sigue leyendo.





Dieta detox

Al margen de si el 'detox' es un mito o no, esta dieta promete hacerte adelgazar mucho en muy poco, con el plus de que depura el organismo. Este cambio en la alimentación se basa en la eliminación de toxinas, sobre todo cuando se lleva a cabo después de una época de excesos. Por ello, septiembre es el mejor mes para realizarla. Batidos, zumos y mucha hoja verde, esa es la base de esta dieta. Eso sí, no hay que prolongar en el tiempo este régimen, ya que el cuerpo es perfectamente capaz de limpiar las toxinas de forma natural. Aunque una ayudita extra nunca viene mal. Si no tienes una licuadora... ha llegado el momento.

Dieta cetogénica

Es una de las más buscadas en los últimos tiempos. Lo cierto es que si se lleva a cabo de una manera responsable, es muy saludable y puedes ver muchos resultados. La dieta cetógenica es completa y lejos de ser perjudicial para la salud, puede hasta beneficiarte. La premisa es eliminar casi por completo los carbohidratos y sustituirlos por proteínas. Con esto, se llega a un estado llamado cetosis, aunque eso sí, cuidado si sufres algún tipo de enfermedad como diabetes.

Ayuno

Las bondades del ayuno intermitente son tantas, que estamos pensando en rendirnos ante esta práctica (veáse probarla). Aunque pueda parecer dura, tiene muchos beneficios. Eso sí, hay que llevar acabo el ayuno. Se adelgaza rápido, pero debes tener mucha fuerza de voluntad.

DASH

Se trata de una dieta que tiene como objetivo mejorar tu salud. La dieta DASH es una de las más buscadas ya que no restringe nungún alimento. Fundamentarás tu alimentación en carnes magras, verduras de todo tipo, legumbres y cereales integrales. Incluso, podrás incorporar frutos secos. Perderás peso más lentamente, pero te encontrarás mejor de forma instantánea.

Dieta disociada

Vivió su momento álgido hace un año más o menos, pero aún así, sigue siendo una de las dietas más buscadas. La dieta disociada es algo difícil de llevar, peor no imposible. El plan consiste en separar los alimentos en grupos basándote en sus nutrientes. ¿Lo malo? Solo podrás consumir alimentos de un grupo, sin mezclarlos con otros. Existen cinco grupos según la doctrina: proteínas, hidratos, frutas, grasas, verduras y hortalizas.

Dieta Mediterránea

Es la más recomendable, de eso no hay duda. Saludable y completa, consiste de no privarse de ningún alimento, eso sí, huyendo de los ultraprocesados. No es una dieta de choque con la que adelgazarás de manera rápida y efectiva, sin embargo, a largo plazo es una alimentación nutritiva y que te hará sentirte bien.

Dieta atlántica

Quizá sea la menos conocida de todas, sin embargo, es una alternativa igual de saludable que la dieta mediterránea. Consiste en basar la alimentación en pescados y mariscos dejando algo de lado la carne y complementando los platos con verduras de hoja verde, frutas y verduras. Fácil de llevar y muy nutritiva.