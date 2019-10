23 oct 2019

No será la primera vez que leas eso de que el secreto para tener una piel radiante radica en una alimentación óptima, pues el científico Nicolás Perricone ha sido uno de los mejores defensores de este postulado. Su carrera comenzó al darse cuenta de que es la inflamación celular sufrida con el paso de los años la responsable del envejecimiento, siendo una alimentación errónea una de sus mayores causantes. Esa es la razón por la que una dieta saludable puede ser la clave para presumir de un rostro radiante, y esa es precisamente la máxima que Letizia Ortiz aplica cada día sobre la mesa. Aunque a priori parece complicado introducir una serie de alimentos en nuestro día a día, lo cierto es que esta dieta aboga por ingredientes y alimentos muy habituales que es complicado no tener en la nevera. Olvídate de batidos de proteínas y de barritas con las que saltarte una comida: Perricone promulga las virtudes de los alimentos de toda la vida como el motor para lograr un rostro radiante.

Una dieta diferente

La dieta Perricone no es una dieta cuyo objetivo sea la pérdida de peso, sino lograr una piel saludable. Pese a ello, la mayoría de las personas que siguen sus principios consiguen adelgazar al encontrarse entre las claves del buen funcionamiento orgánico el alcanzar nuestro normo-peso o peso ideal.

El salmón es uno de los ingredientes estrella de la dieta del doctor Perricone. pinit istock

La alimentación promovida por el doctor no puede adoptarse durante periodos de tiempo largos, sino que ha de seguirse en los momentos que él determine. Al ser el principal resultado de la dieta una piel espectacular, son muchos los que la conocen como la dieta del lifting. Gwyneth Paltrow, Anna Wintour y Julia Roberts son otras de las celebridades que se adhieren a los principios de esta filosofía de tres niveles cuyo fin es un envejecimiento saludable, una piel bella y la posibilidad de sentirnos mejor a nivel orgánico.

Los efectos de este programa no son visibles de inmediato, sino que mejoran la salud general, aumentando sustancialmente la energía y beneficiando el estado de ánimo. Existen dos modalidades diferentes de la dieta dependiendo del tiempo que vayamos a llevarla a cabo. La Dieta antinflamatoria de 28 días y la Dieta de los 3 días o Perricone Nutritional Face Lift se basan en cuatro grupos de nutrientes antiaging clave contenidos fundamentalmente en diez superalimentos. Toma nota de las pautas de consumo a tener en cuenta para seguir con éxito sus principios. Estos son los básicos que has de introducir en tu dieta.

Los must de Perricone

Proteínas de alta calidad. Como dice el Dr. Perricone: “Todos los músculos, los órganos, los huesos, los cartílagos, la piel y los anticuerpos que nos protegen contra las enfermedades están hechos de proteínas […] Sin embargo nuestro cuerpo no almacena proteínas. Cada día que pasamos sin ingerir proteínas, es un día que envejecemos”. Pero, ¿qué son las proteínas de calidad? Pescados frescos entre los que destaca el salmón, el pollo de corral y el pavo, los huevos, el tofu (a poder ser orgánico, nunca de soja modificada genéticamente), el kefir, el yogur natural sin edulcorantes, azúcares ni la hormona del crecimiento bovino BGH, la quinoa y las almendras. ¿Has actualizado ya la lista de la compra?

Hidratos de carbono complejos y fibra. Esta dieta proriza los hidratos con bajo contenido glicémico, que permiten una absorción más lenta y no provocan una reacción inflamatoria derivada del incremento de los niveles de azúcar en sangre. Hemos de incluir entre cuatro y siete porciones diarias de estos nutrientes, que aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales destinados a neutralizar los síntomas del envejecimiento. Como era de esperar, al hablar de hidratos hemos de ser especialmente cuidadosos con el tamaño de las raciones, pues si los ingerimos en exceso podemos provocar una respuesta de insulina. Las moras, la cebolla, las frambuesas, el aceite de oliva, la avena y los limones entran dentro de esta categoría.

Grasas buenas o ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales Omega-3 tienen efectos protectores para el corazón, disminuyen la presión sanguínea y reducen la formación de coágulos en la sangre. Hablamos de alimentos como el salmón, el atún, las sardinas, el aceite de lino y las semillas de chía. No hemos de olvidarnos de los Omega-6 y los Omega-9 que podemos encontrar en las semillas de girasol, el aceite de onagra o los pistachos, que ayudan a mantener los niveles correctos de colesterol y triglicéridos.

Ácido alfa lipoico y vitaminas antioxidantes. El Ácido Alfa Lipoico es una sustancia natural generada por el propio organismo y uno de los elementos clave contra el envejecimiento, ya que contribuye a la producción de energía de la célula, protegiéndolas ante la inflamación provocada por los radicales libres. Se encuentra en verduras como las espinacas o el brócoli. Por su parte, las vitaminas A, que encontramos en las frutas rojas, las del complejo B, presentes en altos niveles en las sardinas y la C, tan característica del limón, son clave en una dieta nutritiva antiaging. El objetivo es ayudar a mantener un buen estado de salud y contrarrestar la oxidación celular y los radicales libres desde el interior.

En el blog de la marca del doctor, Perricone MD, ofrecen recetas con las que seguir la su dieta. pinit isntagram: @perriconemd_es

Los superalimentos del Dr. Perricone

Los superalimentos que promulga esta dieta son muchos de los que probablemente ya tienes en la nevera. Todos tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antiarrugas y antiflacidez y son muy sencillos de encontrar y de incluir en tu dieta diaria.

· Salmón salvaje. El salmón tiene un alto contenido en DMAE, axantina y ácidos grasos esenciales (más del 5% de su contenido son grasas ‘buenas’).

· Aceite de oliva virgen extra. Perricone recomienda aceites de oliva virgen extra de primer prensado, ya que son los que menos acidez y mayores niveles de ácidos grasos y polifenoles contienen, ya que se pierden antioxidantes al aumentar los prensados.

· Verduras verdes. Una sopa a base de brócoli, espinacas o espárragos verdes es una magnífica opción para obtener nutrientes y antioxidantes como la vitamina C, el calcio o el magnesio, que frenan el envejecimiento. Hemos de evitar los alimentos procesados, pues destruyen nutrientes y añaden a los alimentos exceso de sales y de azúcares.

· Fresas y frutos rojos o del bosque. Poseen un bajo contenido glicémico y ayudan a reducir la grasa corporal acumulada. Esta se suele “fijar” mediante alimentos con un índice glicémico superior a 50.

· Lácteos naturales orgánicos, sin edulcorantes y bajos en sal. Entre los dos más recomendados por el Dr Perricone se encuentran el yogur natural orgánico (sin azúcar ni edulcorantes añadidos) y el kéfir.

· Avena en copos. Rica en fibras, grasas monoinsaturadas y proteínas, ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial. También mejora el sistema digestivo y regula el azúcar en sangre.

· Plantas aromáticas y especias. El Dr. Perricone recomienda ciertas especies que, además de dar sabor a las comidas, tienen propiedades antiaging, como la cúrcuma, de propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras.

· Té verde. Es una de las bebidas clave de la dieta antiaging Perricone con más propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente que contiene polifenoles de catechin.

· Agua mineral. La deshidratación dificulta la metabolización de las grasas y, por lo tanto, impedirá que el organismo elimine los residuos, además de fomentar el desarrollo de los compuestos inflamatorios. Aquí viene una pequeña sorpresa: el Dr. Perricone recomienda “evitar el agua del grifo, pues puede contener residuos perjudiciales como partículas de metales pesados”.

· Cacao puro en pequeñas dosis. No tiremos cohetes antes de tiempo. El chocolate es bueno para frenar el envejecimiento, pero en pequeñas dosis, sin leche y lo más puro posible. No: el Kinder Bueno no entra en esta categoría.