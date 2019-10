29 oct 2019

Las alarmas saltaban cuando hace unos meses, Adele anunciaba que se separaba de su marido. Las redes ardieron y es que, sus fans anticipaban la creación de un disco que marcaría un antes y un después en su carrera. Es más, se especulaba que la cantante se estaba preparando a conciencia mentalmente y físicamente para su lanzamiento. Tras una larga desaparición de redes sociales, Adele fue poco a poco dejando entrever que estaba perdiendo peso con alguna que otra instantánea.





Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días cuando de verdad se apreciaba su cambio físico. ¿Dónde ha sido? En el cumpleaños de su amigo Drake. Y en las fotografías se puede apreciar un gran cambio.

Algunos medios afirman que la cantante ha perdido la friolera de 70 kilos, no obstante, no todo el mundo está de acuerdo. Sea como fuere, Adele se ha sometido a una estricta dieta que, combinada con ejercicio físico ha cambiado por completo su figura. Su cambio no ha pasado desapercibido, pero tampoco el último título de su foto en Instagram "Solía llorar, ahora sudo", parece que la cantante se ha tomado al pie de la letra eso de que después de una ruptura amorosa, el gimnasio puede ser la solución.

¿Qué ha hecho?

Dieta y ejercicio. Pero... ¿Cuáles? Tres sesiones de actividades cardiovasculares con un entrenador personal y pilates han sido los pilares de su cambio físco, pero también la alimentación. El plan elegido por la cantante fue la dieta SirtFood, que se divide en dos fases. La primera dura una semana y consiste en someter al cuerpo a un estado de déficit calórico mientras se consumen los batidos SirtFood y los alimentos permitidos por esta dieta (kale, fresas, cebollas, nueces, rúcula, apio... ), eso sí, todos vegetales.

La segunda parte, consiste en únicamente un batido y el consumo de los alimentos de esa misma lista.

A juzgar por los rumores... queda muy poco para que lance su nuevo disco y por tanto, podamos apreciar con pelos y señales su cambio.