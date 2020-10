18 oct 2020

La verdad es que la diferencia es notable, y no porque Gisela necesitara adelgazar ni mucho menos. La ex triunfita ha lucido siempre cuerpazo, más o menos curvilíneo, y la verdad es que su look absolutamente natural y normal no dejaba de ser refrescante en un panorama de cuerpos cincelados hasta el último milímetro. Eso es lo que ha logrado con la dieta para adelgazar que ha estado siguiendo durante los dos últimos meses: sumarse a la moda de los cuerpos híper controlados, ejercitados, minimalistas y depurados que estamos viendo en los perfiles de la mayoría de nuestras influencers. Está impresionante, la verdad. Hasta le ha cambiado un poco la cara.

Lo mejor de este cambio de look total de Gisela es que no tiene truco ni se ha dejado las pestañas en extenuantes tablas de ejercicios diarias o sesiones de 'running', probablemente la mayor pesadilla de las que pensamos en adelgazar. Así ha contado su proceso en su perfil de Instagram: "¡Pues asívamos con la dieta! Cuando termine esta semana llevare dos meses. ¡Se dice pronto! Son dos meses de voluntad y perseverancia. A dia de hoy he perdido 7,5 kilos y esta semana espero llegar a los 8 kilos. Quiero bajar todavia un kilo o dos más y estos últimos son los más complicados. Pero lo voy a conseguir".

Gisela a contado con la ayuda de los expertos de la clínica médico estética Doctor Ortiz, un centro especializado en medicina estética y en nutrición, donde recurren a los productos de la marca de dietética Essential Diet. "Son los mejores compañeros de 'batalla', porque aunque hacer dieta es duro te lo hacen más llevadero", explica la cantante. La verdad es que impresiona su transformación, pero Gisela ha tomado la mejor decisión: optar por el acopañamiento de profesionales, seguir una dieta sin saltársela y dejar que vayan a pasando los días. Ha perdido casi un kilo por semana, que es la pérdida de peso adecuada según los expertos. Bravo por Gisela.