Kim Kardashian es la responsable de que el reality basado en las aventuras de su rocamboleca vida familiar, 'Keeping up with the Kardashians’, lleve 15 temporadas cosechando éxitos. La ex asistente de Paris Hilton lo ha probado todo: ha tenido, junto a sus hermanas, su propia firma de moda -que cerró las puertas hace escasos meses-, ha hecho vídeos de fitness con los que conseguir su aclamado trasero y ha aparecido en los videoclips de algunos de los artistas más ‘in’ del momento.

Sin embargo, la mujer que ha conseguido que las curvas estén más de moda que nunca no será recordada por ninguno de los hitos anteriores, sino por haber sido galardonada, por primera vez en la historia, con el premio a la mayor influencer del año por los aclamados CFDA Awards y por haberse convertido en una auténtica gurú de la belleza.

Cuando el año pasado sacó su propia línea de belleza, KKW Beauty, nadie pensaba que fuera capaz de superar el éxito cosechado por Kylie Jenner con su imperio beauty. Sin embargo, la reina del contouring y de los iluminadores sacó a la venta 300.000 kits de contouring y highlighters. ¿El resultado? Se agotaron en menos de tres horas, haciendo que la cuenta corriente de Kim aumentara 14,4 millones de dólares.

Iconos de la belleza online y youtubers especializados en hacer tutoriales de maquillaje han asegurado que la calidad de sus kits es inmejorable y que tras ellos se esconde una privilegiada mente para los negocios que comprende a la perfección el mundo de la belleza.

KKW Beauty y su reality han hecho que su fortuna supere los 200 millones de euros, pero esta cantidad no para de crecer gracias a sus últimos éxitos. Hablamos de sus perfumes. A finales del año pasado sacó al mercado las fragancias Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oudy, Crystal Gardenia Citrus, que en tan solo 24 horas, le hicieron ganar 10 millones de dólares.

Kim no se ha dado por satisfecha con ese gran éxito y ha continuado sacando perfumes que se agotan en cuestión de horas y que hacen que su fortuna continue aumentando, tanto que su último lanzamiento basado en tres perfumes inspirados en sus Kimoji, Vibes, Peachy y Cherry, le han hecho ganar cinco millones de dólares en los primeros cinco minutos a la venta.

¿Lo mejor? Cada uno de los productos de belleza que lanza no se promocionan en revistas y webs de moda, sino que son promocionados por la propia Kim en sus redes sociales. Por supuesto, no hablamos de unas redes al uso, sino de un poderoso Instagram con 114 millones de seguidores.

No contenta con que millones de personas la sigan y estén pendientes de sus lanzamientos de belleza, Kim sabe a quién enviar sus productos para que a su vez, los promocionen en sus redes. Su último lanzamiento ha ocupado diversos stories de Drew Barrymore, una auténtica fan del mundo de la belleza que no ha dudado en alabar su perfume.

Pero Kim Kardashian no solo consigue cada uno de sus lanzamientos sea un rotundo éxito, sino que ha cambiado el mundo de la belleza. En un capítulo de ‘Keeping up with the Kardashians’ en el que acompaña a su madre a que se realice un retoque estético, el cirujano le confiesa que su rostro es el más demandado por sus clientas.

De hecho, basta con echar un vistazo a las webs de algunas de las firmas nacidas a través de las redes, como Nova Fashion o Pretty Little Thing, para comprobar que todas las modelos son clones de Kim Kardashian. Se acabaron las modelos de talla cero y las melenas oxigenadas: Kim ha conseguido que el icono de belleza haya dejado de ser la explosiva rubia delgada de grandes pechos y ojos azulados y ha puesto de moda las curvas y el exotismo.

Helen Mirren ha declarado que gracias Kim Kardashian, las mujeres se sienten más seguras con sus curvas., ¿El único problema? La silueta ‘jessica rabittesca’ de Kim Kardashian, aunque se nos antoje más cercana que el ‘heroin chic’ de los 90 por ser aparentemente más saludable, tampoco es fácil de conseguir.

Kim Kardashian domina el mundo de la belleza y está cambiando la forma en la que nos maquillamos, el modo en el que entrenamos y cómo queremos que sea nuestro reflejo en el espejo, pero mientras lo hace, está haciéndose con una tremenda fortuna gracias a una línea de belleza con la que sus seguidoras creen poder acercarse un poco más a ese nuevo patrón ‘beauty’ que ella misma ha construido y del que está tan orgullosa que da forma a un perfume modelado a raíz de su cuerpo.

