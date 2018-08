1 ago 2018

Pertenezco a esa categoría de seres humanos a los que (a) les gusta el maquillaje, (b) tiene una edad y unas características físicas por las que me viene bien una gota del mismo para presentarme al mundo, (c) vive en una ciudad ultra seca como es Madrid y (d) evita el calor en la medida de lo posible. Pero a veces el mundo me lleva a zonas donde hay humedad y/o no puedo evitar el calor, con lo cual busco todo tipo de trucos para que el antes mencionado maquillaje no se funda ni derrita con las altas temperaturas. He buscado –y copiado descaradamente– los trucos más eficaces para un maquillaje que resista el calor, la humedad y al verano con dignidad ¡y buen aspecto!

Unos labios y uñas de algún color vivo son suficientes para alegrar tu look. pinit

A poco que se tenga la piel grasa, o incluso mixta, conviene descubrir tanto las hidratantes matificantes o, aún mejor, los primer o prebases matificantes. Sirven, como todas las pre-bases, para unificar la piel, dar un aspecto más cerrado a los poros y, en este caso, además tienen pequeñas esferas matificantes que absorben la grasa y la mantienen bajo control. Usadas bajo la base o, incluso solas, son una fantástica solución antibrillos. Son productos como Mister Mat de Givenchy, The POREfessional Matte Rescue de Benefit o Nars Pore & Shine Control Primer, entre otros.

Otro must have para llevar en el bolso y controlar los brillos: los blotting papers o papelitos matificantes. Se presionan suavemente contra la piel y absorben el sebo. En su defecto vale un pañuelo de papel, pero estos dejan la piel muy mate y a la vez, sin cargarla de producto. Los encontrarás en marcas como Shiseido o Clinique (son excelentes) y, a buen precio, también de Sephora o de Fenty Beauty.

No vale la pena usar demasiada base de maquillaje. Cuando el calor aprieta y la luz es implacable, menos es más. En general, este es el tiempo de BB Creams o hidratantes con color. ¿Un buen truco? Mezclar tu base habitual con un poco de crema para conseguir mayor transparencia.

Buenos aliados del calor: sustituye la base de maquillaje por una aplicación de primer + polvos de sol. Los primeros, para unificar y mejorar la tez. Los segundos, para dar calidez a la piel.

Descubre los polvos traslúcidos. Basta con usar muy poca (¡muy, muy, muy poca!) cantidad en la zona T con una brocha bien amplia y generosa, ¡y listo!

Olvídate del contouring y demás técnicas que supongan aplicar capas y capas de maquillaje: insistimos en que ¡menos es más!

Las sombras en barra son perfectas para este tiempo, porque se fijan sin cuartearse y resisten muy bien el calor.

La palabra waterproof será tu mejor amiga. No solo para pestañas, sino para el resto de colorido. Eso sí: recuerda que todas las fórmulas resistentes al agua, sudor y lágrimas necesitan desmaquillarse con un producto oleoso o bifásico para poder eliminarlos sin tener que frotarlos con la parte verde oscura del estropajo.

Los coloretes en stick son el cosmético perfecto para esta época, porque sirven para dar luminosidad a mejillas, labios y hasta párpados para un efecto “buena cara” muy natural y se funden de forma casi orgánica con la piel.

Wet looks y recogidos son los mejores aliados del pelo cuando la humedad se empeña en hacer con nuestro pelo lo que quiere. Prevenir es mejor que alisar.

