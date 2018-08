9 ago 2018

El artífice del rostro natural y envidiable de Beyoncé en el número de septiembre de Vogue América, la portada más comentada de todo Internet, es su maquillador de cabecera, Sir John. Y lo mejor es que acaba de contarle al mundo entero los secretos de esa cara tan perfecta y envidiable (por si te atreves a copiarlos).

El más interesante de todos es que le aplica la base de maquillaje ¡con el rostro húmedo! Esa es la clave de esa cara radiante, perfecta y natural. “Siempre deberías aplicar la base en una piel húmeda e hidratada. Es la mejor forma de mantener el brillo”, asegura. Para preparar la piel de Beyoncé Sir John utilizó (Under)cover Perfecting Coconut Face Primer (40 €) de Marc Jacobs Beauty, la firma de maquillaje con la que trabaja habitualmente y con la que ha creado el look de la portada de Vogue.

Así de espectacular luce el no makeup de Beyoncé en la portada de Vogue América. pinit

Así se consigue el look de Beyoncé

¿Quieres conocer todas sus claves? Pues según explica Sir (sí, se llama igual que uno de los dos gemelos de la cantante), las respuestas a todo las tiene, una vez más, la multifacética, multitarea y multitodo Beyoncé. “Le encanta el look no makeup", explica el maquillador. "Y está muy a favor de sentirse segura de sí misma en su propia piel y mostrarse natural. Este look trata de redefinir el glamour como un estado mental. Nos centramos en realzar sus cejas naturales, piel y estructura ósea, y en sacar su brillo interior usando la técnica #boybeat”, especifica.

Para destacar ese glow interior, el maquillador usó dos tipos de iluminador: primero uno más claro (Dew Drops Coconut in Fantasy de Marc Jacobs) en los puntos altos de la cara. "Evita siempre ponerlo en las partes frontales del rostro. Aplícalo en las zonas más angulares para un look sexy", explica.

Los tres productos clave de Marc Jacobs Beauty para conseguir el look de Beyoncé pinit

Después aplicó una base ligeramente más oscura que su tono de piel, pero mezclada con el anterior para conseguir unos pómulos con efecto 3D. “Dew Drops vale su peso en oro. Es el producto que llevo siempre en mi bolso. Lo utilizo con Beyoncé para conciertos, shootings, tours. Lo uso religiosamente”.

