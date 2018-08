21 ago 2018

Razones para desmaquillar

No eres la única que deja que el arrullo de las olas y las veladas interminables la aparten del buen camino. Pero que la senda del mal te lleve a olvidarte del desmaquillado es algo que no podemos permitir. Si hay una época del año en la que tu piel sufre y acumula partículas que pueden poner en riesgo su futuro, esa es sin duda el verano. A la sal del mar y el cloro de la piscina, que tienen la mala costumbre de bloquear tus poros, hay que sumar los riesgos de obstrucción que producen los filtros de los fotoprotectores. Porque, si nos has hecho caso y los has estado reponiendo cada pocas horas, cuando llegues a casa vas a necesitar algo más que una ducha para librarte de ellos. Los filtros físicos contienen metales y minerales que se formulan sobre activos grasos, así que cuando se extienden sobre la capa córnea de la piel lo hacen con intención de quedarse y requieren una limpieza tan rigurosa como cuando te maquillas en la ciudad.

1. La Lait Fraîcher d’Eau Antipolución de Chanel (40 €). 2. Micellar Cleasning Water de Bioeffect (70 €). 3. Aquabella Gel Purificador Micro-exfolinate Uso Diario de Nuxe (13,50 €). 4. Pur Desmaquillante Loción de Ojos Waterproof de Galénic (17,45 €). pinit

Waterproof: más potencia

Los pigmentos de ese maquillaje waterproof con el que luces espectacular en tus selfies en la piscina se adhieren a la piel y crean una película impermeable que el agua no puede ni mover ni limpiar. Los micelares y las leches no te van a servir. Para eliminarlos, necesitas activos oleosos específicos capaces de disolverlo todo, como la nueva línea Nivea MicellAir Professional Breathe.

1. Gel Micelar Calmante de Laboratorios Babé (11,50 €). 2. Spray Agua Micelar de Comodynes (8 €). 3. Leche Desmaquillante Calmante a la Peonía Imperial de Jowaé (11,90 €). 4. Glow’n’Roses Eau Micellar Confort de Lancôme (34 €). pinit

Irritaciones: cómo evitarlas

Exponerte al sol tiene curiosas consecuencias: el moreno, por supuesto, pero también cierta tendencia a la sensibilidad que hace que tu piel se enrojezca con casi todo, a pesar de que normalmente no sabes lo que es una irritación. Para que no lo utilices como excusa para abandonar el desmaquillado, apúntate a los limpiadores con ingredientes calmantes.

1. Hydra Life Desmaquillante 3 en 1 Triple impa de Dior (36 €). 2. Leche Micelar 3 en 1 de Collistar (24,10 €). 3. MicellAIR Skin Breathe Professional Agua Micelar Bifásica para Rostro y Ojos de Nivea (3,99 €) 4. Sensibio Agua Micelar de Bioderma (17,95 €). pinit

