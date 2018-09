21 sep 2018

Desde que Megahn Markle comenzó a asistir a actos públicos con el Príncipe Harry su imagen siempre ha seguido la misma tónica: la naturalidad. La duquesa de Sussex ha descubierto que una piel jugosa, donde se dejan entrever sus pecas, un mirada no demasiado intensa y unas mejillas y labios frescos son sus mejores aliados de belleza. Sin embargo, a pesar de que el labial rojo también le favorece, Meghan ha decidido no volver a usarlo en público.

Daniel Martin, amigo cercano de la exactriz ya artífice de su look de maquillaje en el día de su boda ha desvelado el motivo de que Meghan no vaya a volver a maquillar sus labios con carmín. “Solo ha llevado este color de labios en una ocasión y no se sintió cómoda”, ha explicado el maquillador a la revista People. “A ella le gusta hablar y no tener que estar pendiente de su barra de labios todo el rato”, añade. Tiene sentido: sabemos que este tono puede manchar los dientes, se corre con facilidad, se desvanece cuando comes o bebes, por lo que puede jugarte una mala pasada delante de las cámaras.

A pesar de que los labios rojos no le quedan nada mal, esta es la única vez que Meghan los ha lucido en público. pinit

Además, teniendo en cuenta que a Meghan no le pueden sentar mejor las barras de labios nude o rosadas, como el tono Very Victoria de la barra Matte Revolution de Charlotte Tilbury –ha confesado que es su favorita–, no es de extrañas que prefiera acentuar (siempre discretamente) otras partes de su rostro. “Meghan prefiere que la fuerza del maquillaje se centre en los ojos", asegura el maquillador.

