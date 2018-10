2 oct 2018

Fresco por la mañana y por la noche y un calor insoportable en las horas centrales del día. Así es el ‘veroño’ que estamos viviendo, donde los cambios de temperatura obligan a combinar reminiscencias veraniegas con los básicos otoñales. En esta época es difícil saber cómo vestir y también qué maquillaje lucir para que no resulte demasiado veraniego o se pase de invernal… Sin embargo, parece que las famosas ya han tomado una decisión –al menos, en cuanto a belleza se refiere– y han proclamado a la sombra de ojos verde la reina indiscutible de esta época del año.

Emma Stone ha optado por un tono muy fresco de verde para maquillar sus ojos, Mila Kunis ha preferido el esmeralda, que contrarresta con su ropa negra y Rita Ora ha arriesgado combinando destellos ‘glitter’, a jugo con el ‘print’ de leopardo de su ropa. “Si lo que buscas es potenciar la mirada al máximo, usa una sola tonalidad de una gama fría, como pueden ser los tonos aguamarina o esmeralda”, recomienda la maquilladora María Barrera.

Rita Ora combina el color de su sombra de ojos con el de su ropa. pinit

Una pista: el verde no es el único color vibrante que se va a posar en los párpados durante el otoño y el invierno. “Azul, amarillo, naranja y violeta también se encargarán de añadir un toque divertido a nuestros looks, en los que los tonos de la ropa y el maquillaje ya no tienen que ser los mismos, sino que la innovación y las ganas de arriesgar están más que permitidas”, asegura Baltasar González Pinel, glbal doirector de M·A·C.

La sombra de ojos coor esmeralda aporta luminosidad al look 'total black' de Mila Kunis. pinit

