3 oct 2018

Compartir en google plus

Tienes planes al salir de la oficina. Pero sabes que no puedes ir a trabajar maquillada como una puerta. No te preocupes, tenemos las mejores ideas para transformar un look sutil de día en uno sofisticado de noche con un par de retoques. Son solo unos sencillos trucos de maquillaje que te van a transformar por completo. Y lo mejor es que te van a enseñar a hacerlo las mujeres más bellas del planeta: de Bella Hadid a la top española de moda, Lucía López.

Apuesta por los ojos

Josephine le Tutour: Elie Saab / Vanessa Seward pinit

La mirada vira del azul cobalto (con la línea invertida bajo el auspicio de las pestañas inferiores) al violeta crepúsculo en formato ahumado. Mientras, las cejas se intensifican, la máscara permance y la piel destila frescura.

Vinopure Tónico Purificante Piel Nítida de Caudalie (16,80 €). / Eye Chroma Palette de Lancôme x Proenza Schouler (65 €). / Máscara Supra Volume Edición Otoño 2018 de Clarins (29,50 €). pinit

Fuerza esmeralda

Alexina Graham: Balmain / Emporio Armani pinit

Pasar de una cara lavada a un look rockero requiere un declinado que evoluciona del verde joya al negro emborronado. Imprescindible para no sobrecargarlo llevar el labio al mínimo. Sin nada o con un toque de bálsamo.

Smoke Sombra de Ojos Duo de L’Oréal x Isabel Marant (19,95 €). / Mechanical Gel Eyeliner de Hourglass (42 €). En Sephora. pinit

¿Lienzo en blanco?

Bella Hadid: Cavalli / Anna Sui pinit

Sobre un rostro definido solo en mejillas y labios con un blush rosa y un gloss cremoso, se crea un juego cromático en morados y malvas que tiene su eje en la mirada. Además, las pestañas multiplican su volumen y longitud.

Yconic Purple Couture Palette Collector de YSL (c.p.v.). pinit

Metales preciosos

GRACE ELIZABETH: Isabel Marant / Tommy Hilfiger pinit

Mínimo trabajo, máximo resultado: apenas un punto de glitter en el recorrido exterior de los ojos y un destello de plata junto al lagrimal. Se puede hacer con sombra de efecto cromado o con un iluminador en polvo de acabado metálico.

Melted Chrome Eyeshadow de Essence (3,79 €). / Killawatt Freestyle Highlighter Collection de Fenty Beauty (33,55 €). En Sephora. pinit

Eyeliner retro

LUCÍA LÓPEZ: LANVIN / ALBERTA FERRETTI pinit

De las líneas limpias y minimalistas del rostro de la española, su piel vibrante y su recogido de mechones sueltos (perfecto para una tarde con amigas) pasamos a su versión elegante con un solo elemento: el delineado gatuno en negro lacado.

Magic Marc’er Eyeliner Precision de Marc Jacobs (31,55 €). En Sephora. / Face Palette de 3INA (19,95 €). pinit

Además...

- ¿Sabes qué ‘eyeliner’ es el tuyo?

- Sombras de color verde: las reinas del maquillaje de otoño

- 7 ideas para tu maquillaje de noche