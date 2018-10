11 oct 2018

De buena piel a súper buena piel… De buen cutis a cutis espectacular… Vamos, como un Photoshop para la vida real. ¿Suena demasiado bonito para ser verdad? Quizás, pero algo de esto tienen los primer. Que escrito suena a niño-llegando-primero-en-la-carrera, pero que pronunciado cual primo de Shakespeare suena más bien como “praimer”.

¿En castellano? Estamos hablando de una prebase: un producto que se aplica antes del maquillaje para crear la ilusión de una piel perfecta. No es un producto nuevo, no, pero en los últimos meses hemos visto una auténtica eclosión de los mismos. ¿Cuál es la razón? Que vale la pena invertir en ellos. Eso sí, no sin antes haber leído este artículo para conocerlos de verdad y a fondo.

Las apariencias engañan

Si te crees que el primer hidrata porque te deja la piel suave y sedosa, ¡fail total! ¡Error máximo! Para lucir piel bonita-bonita, primero habrás de seguir tu rutina de tratamiento (limpieza, sérum, crema, etc.) y sólo después aplicarlo.

Alisa la piel visualmente

No nos engañemos: los primer no cambian la piel de verdad. Es más, si lo eliges mal hasta te puede sacar unos preciosos y hermosísimos granos (aunque te daremos algún consejillo para elegir fórmulas no comedogénicas…). Pero lo que hacen es alisarla, y al construir una superficie uniforme, la luz se refleja mejor y se gana luminosidad.

Perfecto para llevar menos maquillaje

Al unificar la tez, asume parte del “trabajo” de la base, así que permite aplicar menos producto. O bien elegir bases más ligeras, lo que permite un efecto más natural. Y algunas hasta se pueden llevar solas si se busca un efecto súper natural e indetectable.

Contrinuye a que dure y dure y dure

Sí: otra ventaja de las prebases es que consiguen que el maquillaje dure más. Sea porque es una piel seca, y absorbe lo que le pongan cual secante de fuerza industrial, o sea porque es un cutis graso que expulsa la base mientras le dice al maquillaje “rebota, rebota y, al final, explota”… El primer crea una capa que “aísla” a la base y permite que se adhiera mejor y más tiempo.

No hace falta darlo en toda la cara

En ocasiones, basta con una aplicación limitada. Por ejemplo, en zonas de poros más visibles o de marquitas. En ese caso, se aplica con la yema del dedo, tapeteando, sin extenderlo demasiado.

¿Piel grasa? ¿Acné? Ten cuidado

El secreto de la gran mayoría de los primers es que están hechos de polímeros de silicona, como la dimeticona. Lo cual, en una piel normal, no es problema. Pero al ser un producto bastante comedogénico, es mejor evitarlo en casos en que el cutis tienda a formar granos. ¿Cómo localizar a la silicona? Hay que mirar en el INCI (la etiqueta de ingredientes) si tiene componentes acabado en “cona” o “cone”. Afortunadamente, existen primers libres de grasa y/o de siliconas.

¿Calor? ¿Frío? ¡Sin problemas!

Los primers ayudan a controlar el sudor y a evitar que el maquillaje se funda cual sorbete en el Sahara cuando llega el calor… (Y sí, eso cuenta áreas de alta intensidad térmica como discotecas u oficinas con calefacciones que no han oído hablar del cambio climático). Pero además ofrecen una capa protectora extra en lo más frío del frío invierno. ¡Así de versátiles son!

Perfecto para ellos

Sí, a ellos tampoco les gusta ir brillando cual vestido de Beyoncé… Los primers matificantes son la solución para mejorar la piel masculina con un 100% de efectividad – y un 300% de discreción. Y no sólo la de la cara: los primers matificantes son EL REMEDIO (sí, con mayúsculas) para controlar los brillos de la calva.

Un toque de color

Corrección de aspecto y de color es lo que ofrecen los primers con color. El verde contrarresta rojeces; el melocotón aporta calidez; el azul puede revivir los cutis muy cetrinos y el rosa aporta luz a los extra-pálidos. Sin embargo, y para no engañar a nadie, confesamos que es difícil combinar la cantidad e intensidad de color perfecta como para corregir, sin que acabemos con un color de piel entre Avatar o Shrek. Antes de invertir en uno de estos correctores, hay que probarlo y mirar cómo queda a la luz del día.

