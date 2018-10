19 oct 2018

Falta muy poco para la noche de Halloween y todavía no te has parado a pensar ni en el disfraz ni en el maquillaje. Después llegan las prisas y lo resuelves con lo primero que encuentras por casa. No llega el año para ser original, pero nosotras estamos aquí para que eso se acabe. Y sí, sabemos que estar a la altura de los disfraces de las famosas en Halloween requiere esfuerzo y tiempo. Solo tienes que inspirarte en sus looks más terroríficos y hacerte con los materiales necesarios.

Cada 31 de octubre la expectación por ver con qué nos sorprenden las celebrities aumenta y este año Bella Hadid se ha adelantado. La modelo ha desvelado sus sueños más misteriosos y el resultado es perfecto. Peter Philips, Director de la Creación y de la Imagen del Maquillaje de Dior, ha creado dos maquillajes ideales para Halloween, con los que demuestra que se puede conseguir un look beauty sofisticado y elegante a la altura de un dress code escalofriante.

Bella Hadid convertida en vampiresa por Peter Philips, makeup artist de Dior. pinit

Rojo y negro son los dos colores base para el primer maquillaje imaginado por Peter Philips. Junto al rostro, casi de porcelana, acompañan una mirada hechizante, unos pómulos lacados en rojo y unos labios color sangre de lo más vampíricos.

Para el segundo maquillaje, Peter juega con formas geométricas y símbolos crípticos que simulan una máscara misteriosa alrededor de su mirada. Un tercer ojo completa y convierte este look místico en una verdadera obra de arte.

Segundo maquillaje de Peter Philips en el rostro de Bella Hadid. pinit

Utiliza un eyeliner líquido y la máscara de pestañas Diorshow Pump’n’Volume para dar volumen y profundidad a la mirada. De los tonos rojos se encarga el icónico pintalabios Rouge Dior en tono 999 Matte. Un toque sangriento para tus labios y para tus ojos; aplica el labial en el párpado móvil con ayuda de un pincel.

1. Máscara de pestañasDiorshow Pump’n’Volume. 2. Pintalabios Rouge Dior en tono 999 Matte. 3. Colorete Rouge Blush 999. 4. Pintauñas Nuit 1947. Todo de Dior. pinit

El toque final lo tiene el colorete más rojo de la gama de Dior, el Rouge Blush 999 y para cuidar los detalles: pinta tus uñas con el tono Nuit 1947. ¿Preparada para arrasar en la noche de Halloween?

