¿Cuántas veces has ido a la tienda a buscar la misma barra de labios que luce tu famosas favorita en un anuncio y al probártela has visto que no te quedaba nada bien? Y ese labial que le sienta de maravilla a tu amiga pero a ti no te favorece en absoluto… Esto se debe a que, dependiendo del tono de piel que tengamos, nos quedan mejor unos tonos de labiales u otros. La regla es fácil: si tus venas son azuladas o violáceas, tienes un subtono de piel frío; si son verdosas, tu subtono de piel es cálido. Patricia Alonso, Color Expert de Clinique Iberia, te da unos consejos para que encuentres el labial perfecto para ti.

Piel clara fría

Las pieles claras son un subtono frío se asemejan a un papel en blanco, por lo que les favorecen una gran cantidad de tonos de labial. Si buscas una imagen más dramática e intenso eliges labiales que también tengan un subtono frío, como morados, malvas, ciruelas. Si quieres lucir un look más natural elige rosa cuarzo, ‘nude’ rosado o fucsia claro, que son tonos que se asemejen más a tu color de labios.

Piel clara cálida

Si tu piel es clara, pero cálida, decántate por barras de labios cuyos subtonos también sean cálidos. ¿Quieres que tus labios sean los protagonistas del maquillaje? Escoge tonos vibrantes y llenos de color como el coral, el albaricoque intenso, los dorados y los bronces. Pero si te apetece un look más natural y fresco los tonos tostados, ‘nude’ beige, o coral claro serán tus aliados.

Piel morena

Los dorados, corales y los colores cálidos, en general, son los tonos que más favorecen a las pieles morenas. La clave si tu piel es más oscura es que selecciones labiales cuya fórmula contenga una alta pigmentación y así resaltarán tu tonalidad de piel. Si usas tonos pálidos, por el contrario, tu piel se verá apagada y poco favorecida.

El rojo, para todos los tonos de piel

El rojo es el tono que favorece a todas las mujeres, independientemente del tono de piel que tengas. Es un color que aporta mucha luz al rostro y resalta los rasgos. Eso sí, no todos los rojos sirven, sino que hay que elegir el que se adecúe más a tu tono de piel. Si quieres que tu labial sea el protagonista de tu look escógelo con un subtono contrario al de tu piel (rojo cálido si tu piel es fría y rojo frío si tu piel es cálida). Si lo que quieres es que tus labios rojos se adapten 100% a tu look haz lo contrario: elige un rojo frío si tu tono de piel también es frío y un rojo cálido si tu piel también lo es.

