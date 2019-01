24 ene 2019

Tras el desfile de la Alta Costura de Chanel en París nos quedó muy clara una cosa: el maquillaje para 2019 será sexy o no será. Cambia tus looks beauty para este año y apuesta por las tendencias que propone la Maison en su colección primavera-verano 2019. La clave: labios rojos y ojos ahumados. Y es que no esperábamos menos de Lucia Pica, la directora creativa de Chanel Beauty.

Maquillaje de Lucía Pica para el desfile de Alta Costura de Chanel. pinit instagram

La maquilladora se ha inspirado en los colores vibrantes, intensos y sutiles de Asia. La luminosidad y los tonos verdes y azules predominan en la colección. Toda esta caza de tendencias fueron plasmadas en los rostros de las modelos que se subieron a la pasarela para recrear el estilo más puro de la Villa Chanel.

Incluso Kristen Stewart fue fiel al estilo de la firma -de la que es imagen- con un makeup de mirada abierta y marcada, unos labios rojos muy sexis y un rostro pulido y pálido, casi de porcelana. Estos son los productos que debes utilizar para copiar este maquillaje. ¡Toma nota!

Kristen Stewart durante el desfile de la Alta Costura de Chanel. pinit getty

Para los ojos:

El look está marcado por conseguir una mirada despierta y viva, busca agrandar los ojos a través de un smokey eye muy difuminado pero con colores vibrantes y eléctricos. En este caso los tonos que predominan son el azul y el verde. "Elegí estos colores porque me recuerdan a algunos de la colección", comentó la make up artist de Chanel.

El efecto se consigue gracias a la nueva paleta de sombras Les 9 ombres y a un doble delineado debajo de las pestañas inferiores con el lápiz de ojos 3 en 1 Stylo Ombre et Contour en el tono 02 Bleu Nuit. "La forma del ojo es bastante redondeada en la parte superior. Contrasta la suavidad de la sombra en la parte superior y la dureza del delineador debajo del ojo", explicaba Lucia en el backstage. Por último, no puede faltar la máscara de pestañas para conseguir mayor intensidad.

1. Paleta de sombras LES 9 OMBRES Édition n°2: Quintessence. (80 euros). 2. Lápiz de ojos 3 en 1 Stylo Ombre Et Contour. 3. Lápiz de ojos Khôl. 4. Máscara de pestañas Le Volume Révolution. (Todo de Chanel). pinit d.r.

Para el rostro:

Un rostro iluminado y radiante solo se consigue con el nuevo bálsamo iluminador Baume Essentiel, un producto creado por Lucía Pica. Define el rostro y potencia tanto los maquillajes más sofisticados como los looks más naturales. Aplícalo a pequeños toquecitos con la yema de los dedos en los pómulos, en el puente de la nariz y en el arco de cupido. "También hay bálsamo iluminador en la parte superior del párpado para hacerlo un poco más vivo", comentó la maquilladora.

Baume Essentiel, el bálsamo iluminador para un rostro radiante. (42 euros). pinit d.r.

Para los labios:

Para terminar, el toque más sensual está en los labios rojos. Estos dos tonos son los que se han utilizado para el desfile. Uno líquido y otro en barra, ambos mate para una boca aterciopelada. Fichas los tonos 956 invincible y el 112 idéal. "Hay un constraste de texturas gracias a este labial mate. Un constraste que refleja el perfil de una chica fuerte y empoderada", expresó Lucia.

1. Barra de labios mate empolvado Rouge Allure Liquid Powder. (35 euros). 2. Barra de labios mate intenso Rouge Allure Velvet Extrême. (35 euros). Todo de Chanel. pinit d.r.

