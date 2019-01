28 ene 2019

Sara Carbonero tiene solución hasta para esos días en los que no puedes dominar tu pelo. Ya lo demostró con un sencillo peinado que favorece a cualquier rostro, pero a veces (y solo a veces), la periodista se deja llevar y nos enseña su lado más natural y salvaje al igual que otras famosas que no les importa mostrar su cara lavada.

Y es que, este domingo, en su última foto de Instagram ha posado sin maquillaje y con el pelo alborotado , voluminizado y con muchas ondas, con un aspecto de haber pasado el día en la playa. Un efecto que se puede conseguir también con un spray de agua de mar para la melena.

"Wild sunday" (domingo salvaje) es el comentario que Sara Carbonero ha elegido para acompañar la fotografía que acumula ya más de 60.000 likes. Además, ha querido recalcar la ausencia de make up con la ayuda de los famosos hashtags #nofilter, #nomakeup, #justme. También ha desvelado cuál es el truco para salir perfecta sin maquillaje: #labuenaluz y probablemente su mejor perfil.

Pese a que muchas de sus seguidoras han querido expresar que está mucho mejor sin maquillaje y que no lo necesita, otras no se han creído que no lleve ni si quiera un poco de lápiz de ojos. "Está maquillada. ¿No veis las pestañas con rimmel y los párpados con sombras?" "Estás y eres muy guapa. Pero no digas que no vas maquillada porque no es verdad", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Maquillada o no, lo cierto es que Sara Carbonero tiene un rostro perfecto, sin imperfecciones. Una belleza que no se puede copiar ni con el mejor de los maquillajes.

