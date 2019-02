18 feb 2019

El color que ha elegido Gala González no solo es vibrante: es el color de la primavera. El morado en todas sus versiones protagoniza la tendencia de moda de la temporada, así que no es extraño que invada también el espacio de la belleza. Se trata de un color que favorece absolutamente todos los tonos de piel, especialmente si, como Gala, tiene un toque de 'glitter'. Basta un trazo sobre el párpado superior para conseguir un maquillaje alegre y optimista. Lo mejor: utilizar lápiz en vez de sombra. Si mantienes el resto del rostro en tonos naturales (si te fijas, Gala González apenas lleva máscara de pestañas y poco más), tienes un 'make up' de día perfecto.

El eyeliner con lapiz labial creado por Silvia Pellisa para NYX Cosmetics.

Si te quedas con ganas de un poco más de sofisticación y riesgo de cara a una salida nocturna, el truco es fácil: en vez de trazar esa línea sobre el párpado superior, hazlo sobre el inferior. Silvia Pellisa, creativa de NYX Cosmetics, lo hizo así en las modelos que desfilaron para Antonio Miró en la pasarela 080 Barcelona y el resultado fue espectacular. Pellisa también optó por concederle todo el protagonismo al color, dejando el resto del rostro muy natural. Sin embargo, su opción es dramática: un intenso rojo.

Cualquier delineador de labios te servirá como un espectacular eyeliner.

Para lograr esa línea bien definida, que no se difumina en ningún extremo, Pellisa utilizó un lápiz, pero no de ojos: es un perfilador de labios. Se trata del Slide on Lip Pencil en el tono Summer Tease, con lo que tendrás que rebuscar en tu sección de cosméticos relegados los perfiladores que seguro usabas hace años, y recuperar algunos de ellos. Importante: no frotes con fuerza para retirarlo. Insiste suavemente con un aceite limpiador o algún agua micelar hasta que no quede ni rastro.