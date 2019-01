28 ene 2019

Cuando se trata de detener el envejecimiento, no hay dolor. Al menos para las mujeres cuyo éxito profesional depende de mostrarse jóvenes y lozanas. Solo hay que ver el vídeo que Gala González ha colgado en su perfil de Instagram para darse cuenta del dolor que nuestra "influencer" más internacional sufre para conseguir una piel rejuvenecida. El tratamiento es, en palabras de la propia Gala, "una tortura", pero a la vista de los resultados no duda en asegurar que volvería a repetirlo. ¿En qué consiste concretamente este "facial vampiro" y cuál es su objetivo?

La técnica de este tratamiento es sencilla: se puntea toda la piel con dispositivo que reúne un grupo de pequeñas agujas hasta que se enrojece por completo. A continuación, se inyecta con una aguja el plasma que previamente se ha separado por centrifugación de la sangre de la propia clienta. Normalmente se usa una crema anestésica para paliar el dolor, pero a muchas mujeres no les hace demasiado efecto. "Duele mucho. Dios, es una tortura. Es muy doloroso. Extremadamente doloroso. Me quería levantar de la silla. No estaba preparada para esto", se duele en el vídeo Gala González, nada más terminar la sesión.

Gala González confiesa que accedió a someterse a este doloroso tratamiento porque quería mirarse en el espejo y "ver la piel fresca y jugosa". Lo consiguió diez días después de enfrentarse a las agujas: "Los resultados me gustan. Me veo la piel bastante más fresca y luminosa. De hecho, hacía tiempo que no veía tanta luminosidad. No me apetece ni usar maquillaje: me veo bien con una simple hidratante". Lo cierto es que los resultados no se aprecian totalmente hasta dos meses después, y se recomiendan unas sesiones de mantenimiento para que el efecto sea duradero.

"La experiencia es dura, no es para todo el mundo", confirma Gala González. Es cierto: hay que tener mucha ansiedad ante el paso del tiempo o depender muchísimo de parecer siempre joven para soportar tanto dolor gratuito. Por suerte, cada vez reconocemos y admiramos más la belleza que aparece con el paso del tiempo y los signos de madurez. "No es para todo el mundo", opina la "influencer". "Tienes que estar muy mentalizada para el esfuerzo que conlleva. Lo volvería a hacerlo, pero me lo pensaría mucho antes". Además del dolor físico, el dolor del precio: alrededor de 600 euros.

