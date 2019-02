25 feb 2019

Charlize Theron es una auténtica diosa de la alfombra roja y tanto su ropa como sus look beauty suelen están a la altura de cualquier ocasión, como en la ceremonia de los Oscar celebrada esta madrugada en Los Ángeles. Vestido azul claro de Dior Alta Costura, nueva melena oscura y un maquillaje impoluto donde destacan sus labios rojos han sido los tres pilares en los que se ha apoyado la actriz para posar ante las cámaras.

“Tanto el nuevo color de pelo –realizado unas horas antes de la ceremonia– como el tono de su vestido me sirvieron de inspiración para crear su maquillaje. Los labios son los protagonistas del look, que a la vez proporcionan un contraste llamativo y elegante con su ropa y cabello”, explica Kate Lee, la maquilladora de Dior responsable del look de Charlize. La barra de labios Dior Addict Stellar Shine, en el tono 536, es la culpable de esta boca tan llamatica, que previamente fue hidratada con el bálsamo labial de la firma.

¿Quieres saber cómo realizó la maquilladora el look? Primero preparó la piel de Charlize dando un masaje facial con el suero, seguido de la crema y, por último, aplicó la crema para contorno de ojos tecleando suavemente todo el contorno; para lo que utilizó cosméticos de la maison. Después aplicó la base de maquillaje, primero con los dedos y luego ayudándose de la brocha para difuminarlo. El corrector de ojeras, en tono medium beige sirvió para cubrir las pequeñas imperfecciones y con la ayuda de la paleta de iluminadores Dior Backstage Glow Face Palette, iluminó la parte alta de sus pómulos para conseguir un brillo sutil. Acto seguido contorneó sus mejillas.

Dior Pump'n Volume Mascara. Dior Backstage Glow Face Palette. Dior Addict Stellar Shine, tono #536. pinit d.r.

En la zona ocular Kate Lee rellenó primero las cejas de Charlize y luego utilizó sombras neutras para los párpados. Un lápiz blanco en la línea de agua de los ojos fue el encargado de aportar un extra de luz a la mirada, que llevaba un toque de máscara, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Un look sencillo pero muy efectivo y fácil de copiar en casa.

