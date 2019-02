27 feb 2019

El desfile de la nueva colección de otoño/invierno de Christian Dior, celebrada ayer en el museo Rodin de París, dejaba claro que las pestañas imponentes seguirán siendo imprescindibles a finales de este año. Y, decimos seguirán porque esta es una de las tendencias de maquillaje que ya pisa con fuerza para esta primavera.

Peter Philips, director creativo de la división de belleza de la marca, pintaba minuciosamente las pestañas individuales de las 74 modelos que participaron en el show, inspirado en la cultura juvenil de Londres de los años sesenta. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez en el año que hemos visto looks de maquillaje que toman como referencia la década de los años sesenta. El pasado mes de enero la maquilladora Pat McGrath colocó plumas en las pestañas de las modelos del desfile de la colección de alta costura de Valentino para esta primavera. El resultado fue delicadamente dramático y, a pesar de tratarse de una imagen fantasía, ha servido para colocar a las pestañas exageradas en el top ten de tendencias de maquillaje para esta temporada. De hecho, diseñadores como Etro o Salvatore Ferragamo también han apostado por ellas –en una versión más sutil, por supuesto– en sus propuestas para esta primavera/verano.

Así de espectaculares son las pestañas de plumas del último desfile de Valentino alta costura. pinit instagram: @maisonvalentino

Para conseguir el look Philips primero aplicó mucha máscara en las pestañas superiores, pero nada en las inferiores. Para esta zona usó una sombra de ojos en negro oscuro y el delineador Dior On Stage en negro mate para dibujar rectángulos. Una piel luminosa y unos labios de aspecto natural completaban el look. Si tú también quieres lucir desde ya este estilo te aconsejamos que tan solo utilices una máscara de pestañas negro intenso, con efecto volumen y que la apliques primero con el cepillo colocado de la manera habitual y después pongas pequeños pegotitos de la fórmula sobre las pestañas directamente con la punta del cepillo.

