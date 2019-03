5 mar 2019

Si tuviéramos que comparar a Jennifer Aniston con alguien a la hora de hablar de maquillaje, y más concretamente de labios, esa sería doña Letizia. La reina es fiel a los labiales en tonos nude al igual que la protagonista de 'Friends'. ¿Acaso recordáis a la actriz con un color más llamativo? Si alguien encuentra una foto de ella con unos labios rojos rogamos que nos la mande.

La actriz Jennifer Aniston. pinit getty

Y no solo es que no haya experimentado con el tono, sino que tampoco lo ha hecho con los productos. Jennifer Aniston lleva utilizándo más de 15 años el mismo lápiz de labios y no nos habíamos dado cuenta.

"He estado usando el mismo delineador casi 15 años. Puedes mezclar cualquier cosa con él". Así confesó la actriz hace unos meses a la edición americana de la revista InStyle que no podía vivir sin el perfilador de labios Automatic Lip Pencil Duo de Estée Lauder en el tono Fig. Un rosa nude con el que se consigue dar más volumen a los labios manteniendo un make up natural, sin excesos.

El producto tiene una doble función gracias al lápiz para perfilar y corregir cualquier imperfección del contorno del labio y a la brocha con la que podrás extender el producto para unos labios efecto mordido o fundirlo con el resto del labial que utilices. Su textura suave y cremosa evitará que tu boca se reseque o se agriete. Puedes conseguirlo en la página web de la firma por 27,50 euros.

Automatic Lip Pencil Duo, el favorito de Jennifer Aniston. (27,50 euros). pinit estée lauder

