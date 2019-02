7 feb 2019

No podemos decir que esté de moda porque no es una tendencia que aparezca y desaparezca al gusto de los maquilladores profesionales en cada temporada. Las barras de labios mate se han mantenido en el poder desde que llegaron a nuestras vidas. Incluso por delante de la boca efecto glossy que tanto ha triunfado gracias a la irrupción del iluminador y los rostros jugosos y radiantes. Sin duda, unos labios brillantes no tienen nada que hacer al lado del acabado mate.

El problema es que con este tipo de pintalabios se deben seguir unas reglas que no todas están dispuestas a seguir. Dar con el producto y la fórmula perfecta se ha convertido en una de esas tareas que metemos en la lista de "ya lo haré". Y nunca lo hacemos.

La buena noticia es que ya no tienes por qué buscar más, porque hemos dado con un labial mate ultrasexy al que ninguna famosa puede resistirse. Se la hemos visto a celebrities como Paula Echevarría, Eva González, Ariadne Artiles, Malena Costa o Lucía Rivera. ¿Qué tiene esta barra de labios para que todas la quieran?

Un mate que no reseca

¿Un mate que no reseca? Sí. Ese es el principal beneficio de Delicatte Matte, la nueva colección de labiales de la firma Sonia Marina Cosmetics. "Elegí este acabado porque es la tendencia más sofisticada y elegante para una mujer. Al ser un producto que tiende a resecar, me centré en crear una barra mate que a la vez hidratase en profundidad los labios para una sensación aterciopelada", explica la makeup artist y fundadora de la marca, Sonia Marina.

Sus labiales son de larga duración y están disponibles en 6 colores vibrantes y opacos que van desde el rojo más intenso al rosa empolvado, perfectos para todos los tonos de piel. Tienen un precio de 27 euros y puedes encontrarlos en su página web.

Tips para unos labios mate impecables

Lo más importante para que queden perfectos es haber hidratado previamente los labios aunque si se necesita una cura extra para retirar las pielecillas sobrantes, habría que realizar una exfoliación. "Este es el paso más importante. Si la boca no está hidratada, aunque utilices un labial más cremoso, se va a terminar agrietando igualmente", comenta la experta.

A la hora de aplicarlo, lo ideal sería perfilar el labio previamente para "corregir las pequeñas imperfecciones del contorno de los labios, dar volumen y alargar la duración del color para que aguante horas y horas", tal y como explica Sonia Marina.

Pero lo cierto es que la punta anatómica del labial ya hace un efecto perfilador, por lo que este paso no es estrictamente necesario. Después, con la punta hacia arriba, rellena en primer lugar el corazón del labio y sigue hasta la comisura. Repite la misma acción con el labio inferior y aplica una fina capa de una pasada. El exceso de producto es otro de los errores que podrían resecar los labios. ¿Lista para deslumbrar con tu maquillaje?

